Exploit di 4B12 all’estero. Le sneakers venete sono sempre più amate

Le sneakers 4B12, brand dall’anima streetwear Made in Italy, concepite e realizzate interamente da Medusa, azienda veneta di calzature, con sede a Villanova del Ghebbo (Rovigo). Qualità e stile italiani dal Veneto, dunque, ai piedi di uomini, donne e bambini di tutto il mondo: l’anima streetwear di 4B12 sta infatti conquistando i mercati esteri. Il gruppo Medusa ha visto aumentare la domanda per le collezioni dell’innovativo brand ideato per una clientela esigente e attenta al Made in Italy, mentre la rete commerciale e la nuova organizzazione produttiva offrono segnali incoraggianti per prospettive di ricavi oltre i 7 milioni di euro annui.

Inoltre c’è stata una crescita della manifattura fino a 50mila paia di scarpe a stagione, volume di produzione quintuplicato nelle ultime tre stagioni, inclusa la linea bambino 2B12 lanciata a febbraio 23. "Un trend positivo, andato oltre le attese, ha implicato da parte nostra una rapida riorganizzazione, per aumentare la capacità produttiva", spiega Alessandro Borile, amministratore unico.

L’80% della produzione viene inviata al mercato wholesale italiano e il restante 20% varca i confini nazionali. "Il prossimo passo sarà far conoscere il brand a livello mondiale – spiega Marco Montanari, direttore commerciale –. Esportare 4B12, simbolo del Made in Italy, sarà un impegno emozionante che ci rende fieri del lavoro fin qui svolto". Il buon impatto del brand sui risultati del calzaturificio porta a confermare i livelli del 2022, con ricavi previsti oltre 22 milioni di euro per Medusa, nell’anno appena concluso.