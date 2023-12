Design, luce e colori. Si accende il Natale con ’Bollicine’ di DoDo

Un Natale carico di emozioni, di colori, di luce. DoDo è pronto a stupire con una serie di preziosi capaci di esaltare al massimo il periodo delle festività per sorprendere le persone amate. E allora vediamo cosa riserva questo brand contemporaneo sempre al passo con i gusti del momento.

Vibrante come il più allegro fra gli arcobaleni, minimale nel suo nuovo design. Movimentata per definizione, per la prima volta ’Bollicine’ introduce gemme di colore nella sua linea frizzante, mantenendo intatta la spontaneità del suo iconico fascino. Da sempre, con Bollicine DoDo racconta storie di eleganza gioiosa e innovativa semplicità: le sue nuove nuance?

Esplosioni di colore declinate nelle sfumature del rosa e del viola tra zaffiri rosa, rubini e ametiste, ma anche abbaglianti combinazioni effetto rainbow in cui brillano zaffiri e topazi blu, tsavoriti e rubini, zaffiri arancio e diamanti brown. Questi gioielli, realizzati in oro rosa e ideali da abbinare tra lucenti mix & match, si rivelano irresistibili persino indossati con le più iconiche collezioni Bollicine. Delicati orecchini dalla linea huggy o con piccole bolle possono essere acquistati singoli e abbinati fra loro, creando così il proprio originale arcobaleno.

Mentre firmamenti di gemme effetto bubble animano anche gli anelli più vivaci e delicati: leggeri come i sottili collier, dove la chiusura a slider rende ogni modello perfettamente regolabile, assecondando qualsiasi stile. Nei tre nuovi charm, singole bollicine rispettivamente in zaffiro rosa, diamante o ametista sono per la prima volta saldate direttamente alla piccola contromaglia: pronte per essere abbinate a qualsiasi supporto e collezione DoDo. La particolare incassatura di ogni gemma scopre così una nuova leggerezza, per infondere un’evanescenza inconfondibile alla preziosa unicità dell’universo Bollicine.