Con Luxury Gold la camicia industriale è tutta su misura

Una gran bella sorpresa, soprattutto per i buyer sempre a caccia di novità per soddisfare i propri clienti, l’idea che ha avuto e realizzato Alessandra Inghirami, direttore creativo dei marchi di camiceria AlexIngh e Novecentoventi, per presentare a questo Pitti Uomo la linea Luxury Gold. Il brand di camiceria toscana di Sansepolcro ha messo a punto il progetto innovativo: catalogo-kit per comporre la propria camicia in base al proprio gusto. Grazie a tessuti pregiati, competenze artigianali e macchinari moderni, AlexIngh confeziona in 15 giorni camicie 100% Made in Italy, create su misura per ogni occasione.

I clienti potranno co-creare il proprio capo tailor made, con l’aiuto di personale specializzato, presso una rete di boutique davvero speciali. Aprendo il cofanetto Luxury Gold, il cliente potrà sfogliare e con mano il libro delle stoffe, dalla flanella al lino passando per il cotone e scegliere ogni fantasia e combinazione possibile. Asole fatte a mano, taschini, colletti in ogni foggia e una fornitura di prova che permetterà di scegliere tra due vestibilità, per tutte le misure dalla 38 alla 45.

Alla fine sarà possibile avere etichetta o taschino personalizzati con le iniziali del proprio nome. "La camicia sartoriale AlexIngh vuole soddisfare le richieste dei clienti più esigenti, attenti alla moda, ai contenuti e al giusto rapporto qualità-prezzo – dice Alessandra Inghirami –. Le personalizzazioni rendono ogni capo una creazione esclusiva per l’uomo che predilige indossare capi cuciti appositamente, camicie confezionate ad hoc con proprie forme e misure".

Eva Desiderio