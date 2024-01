A Pitti le sneakers ’Family & Friends’ dedicate ai colori dell’Empoli Calcio

Il 2005 è l’anno di fondazione di D.A.T.E. Nel 2023 il fatturato ha toccato i 20 milioni di euro, tutti arrivati dalla produzione e distribuzione di sneakers ormai note in tutto il mondo. "Il nostro primo mercato è l’Italia – racconta Tommaso Santoni, Ceo di D.A.T.E. – poi viene il Giappone dove nei prossimi due anni vorremmo aprire un negozio diretto a Tokyo. Vendiamo bene in Francia e anche Parigi è di nostro interesse. Ma la prossima apertura sarà in Italia: dopo Milano e Firenze sbarcheremo in centro anche a Roma entro febbraio".

Ora si presenta la collezione D.A.T.E. a Pitti Uomo e si lavora al nuovo accordo siglato di recente con il marchio anch’esso di sneakers Santha disegnato da Danilo Paura, con Manolo Clementi e Marco Raparo. Il brand empolese porterà progettazione, produzione e distribuzione di ’Santha in home’.

Ed ecco infine anche l’accordo per le sneakers Family & Friends (nella foto in alto) create per i giocatori e selezionati ’friends’ dell’Empoli FC, una rilettura dell’iconico modello Court, in pelle bianca e con la punta traforata. La scarpa ha una veste ancora più young e in linea con le tendenze attuali, scegliendo il bianco e l’azzurro rielaborando i colori della squadra toscana.

Eva Desiderio