Sci, moto e corsa stupire sarà facile

Off-road in sicurezza Il modello Geosys di Kabuto è perfetto sia per la guida su strada che sui circuiti off-road. La calotta è realizzata in materiale composito ad alta resistenza (A.C.T), mentre la visiera è pensata per ridurre la resistenza aerodinamica salvaguardando le sue prestazioni. L’esclusivo sistema di sicurezza Mips è stato invece progettato per consentire un movimento multidirezionale di 10-15 mm in caso di impatto, riducendo il movimento rotazionale che potrebbe altrimenti essere trasferito sulla testa.

Per ogni evenienza Apple Watch Ultra 2, in titanio di grado aerospaziale, è il più robusto di sempre e adatto a ogni sportivo. Il GPS di precisione a doppia frequenza usa modelli di segnali e satelliti avanzati, mentre la nuova app Parametri vitali di avere un quadro più completo sulla propria salute e la nuova funzione Carico di allenamento mostra l’influenza degli allenamenti sul corpo nel corso del tempo. Inoltre, watchOS 11 introduce la nuova app Marea per tenere sotto controllo le condizioni del mare.

Trazione da campioni Volley Burst di FILA è una scarpa da pickleball che punta sull’eccezionale trazione nei movimenti, grazie al materiale Evergrind di FILA. Il modello da uomo è disponibile in harbor mist con contrasti bianco asparago/verde acquamarina, blu mazarine con giallo sicurezza/bianco e un bianco con finiture FILA Navy e FILA Red. Per le donne tre modelli: bianco con accenni di argento metallizzato, bianco con fusione blu scuba/oro e un rosa abbinato a blu aruba/blu mazarine.

Nuova tecnologia Lo scarpone da sci Lange RS, con quel suo blu inconfondibile, si presenta rivisto per la stagione 2024/25, introducendo tante novità tecnologiche a partire dal nuovo scafo aerodinamico, grazie ai test nella galleria del vento in collaborazione con il team di Formula 1 Sauber-Racing. La nuova tecnologia Flex Adjust, con una piastra nella parte posteriore dello scarpone, garantisce invece una migliore trasmissione tra scafo e gambetto.

L'eccellenza di adidas Oggi adidas lancia la collezione limitata F50 Two Horizons Pack per rendere omaggio alla cultura araba. Il pacchetto F50 Two Horizons presenta due colorazioni di rosso accentuate da dettagli dorati che incarnano lo spirito di eccellenza. La Sprintframe 360 è una piastra appositamente progettata per garantire stabilità e trazione ottimizzate, mentre la tomaia Hybridtouch offre una calzata modellata per offrire comfort anche durante l’accelerazione.

La giacca che sposa l'ambiente La giacca antivento da running di Odlo è parte della linea Zeroweight, pensata in collaborazione con l’ONG “Protect Our Winters” per una riduzione a basso impatto ambientale. La linea mira a sensibilizzare sul tema dell’acqua, richiamata anche dal design. In un tessuto mini-ristop, il capo è realizzato con materiali al 100% riciclati e presenta una zona di ventilazione nella parte superiore della schiena, dettagli riflettenti per una migliore visibilità e una tasca con cerniera sul petto.