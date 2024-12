Regali insoliti che non ti aspetti

AGGIUNGI UN RUNNER A TAVOLA La grande novità del restyling del marchio VallesusaCASA, del Gruppo Gabel, che rivoluziona la tavola, è la tovaglia estendibile all’infinito. Una proposta innovativa che permette di creare il proprio stile, unendo più runner per festeggiare, a tavola, con tutte le persone che si vuole. Il concetto alla base dei runner componibili è semplice ma geniale, un’idea regalo per stupire.

IL FORNO TOTEM Con la Black Edition, Unox Casa porta a un livello ancora superiore il concetto di Starred Living, una ridefinizione del lusso abitativo dove SuperOven si fa catalizzatore di un’eccellenza culinaria “stellata”, che per la prima volta entra nelle cucine di lusso, innalzando il più radicato paradigma del design italiano a nuovi livelli.

QUEL TOCCO SOFISTICATO CHE NON GUASTA Firmata da Marco Acerbis per il brand Talenti, una lampada sofisticata dove design e calore s’incontrano. Una novità che include un elegante sistema di riscaldamento e crea un ambiente raffinato: è Tod, la nuova lampada da esterno riscaldante, ideale per terrazze e giardini che vengono vissuti anche nelle stagioni più fredde.

ARTIGIANALITÀ E TECNOLOGIA Dopo il successo riscosso durante la Milano Design Week, finalmente disponibile Bow, l’ultima novità firmata da Massimo Castagna per Tonelli Design, icona del vetro per l’arredo che da sempre coniuga estetica e praticità. Ottenuto con un processo di lavorazione ad alta temperatura, le varianti T-Squares e T-Stripes sono le textures impresse in profondità nella lastra di vetro per un aspetto visivo denso e sinuoso.

REGALARSI LO STILE E se il Natale fosse l’occasione per regalarsi un nuovo elemento d’arredo? Come le sedute Wellen, una proposta elegante e personalizzata, firmata Karl Lagerfeld Maison, dai colori audaci e le finiture preziose: il divano modulare in velluto blu notte, per esempio, con 10 elementi configurabili, rappresenta l’apice della versatilità, consentendo configurazioni uniche per adattarsi a ogni esigenza e stile.

UN TOCCO DI COLORE Il Natale di Tognana è fatto per stupire e la nuova collezione IRIDEA ha colorato i piccoli, ma indispensabili, elettrodomestici da cucina di quattro colori di tendenza: rosso mattone, verde salvia, carta da zucchero e champagne. Una linea perfetta per qualsiasi stile, come la tostiera-mini griglia, con sistema di regolazione automatica della temperatura e piastre che si aprono fino a 180°.