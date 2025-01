L'Epifania fa rima anche con la tavola. Consigli su come prepararla al meglio

L'Epifania è un'occasione speciale per riunire amici e familiari e celebrare, tutti assieme, una tradizione unica del nostro Paese: per questo, oltre a cucinare i piatti preferiti dai nostri commensali, non facciamoci sfuggire l'opportunità di apparecchiare una bella tavola che ci ricordi che ancora per un giorno è festa! Tra i consigli per creare una tavola perfetta c'è sicuramente quello di utilizzare per accessori e decorazioni una palette di colori come il blu, l'oro e il bianco che richiamino l'idea dei Re Magi. Per quanto riguarda la tovaglia, sceglietela elegante, magari in lino o cotone con motivi natalizi o in tinta unita, in modo che faccia risaltare gli accessori e, a proposito di accessori, optate per piatti bianchi o di porcellana con decorazioni dorate o artistiche. Se proprio volete dare un tocco per così dire "rustico", potete anche utilizzare piatti in ceramica colorata, ma non esagerate con i decori! Per le posate andranno benissimo quelle in acciaio inossidabile o, se preferite, dorate per un effetto elegante. In ogni caso, assicuratevi che siano ben lucide. Non dimenticate bicchieri di vetro eleganti per l'acqua, il vino e i brindisi, rigorosamente con spumante nostrano. Veniamo ora alla decorazione per eccellenza, immancabile su una tavola elegante: il centrotavola. Utilizzate candele, fiori freschi, frutta secca o decorazioni che richiamano i Re Magi ma, se non avete tempo o manualità, optate per un bel vaso con delle Stelle di Natale e non sbaglierete mai. Per un'atmosfera più calda e accogliente aggiungete delle candele di diverse altezze, che per l'occasione potrebbero essere dei vecchi candelabri, dorati o argentati andranno benissimo. Personalizzate la tavola con segnaposto unici per ogni ospite: potete utilizzare piccoli regali o, per i commensali più giovani, dei dolciumi. Volete dare quel tocco in più? Stampate un menù da posizionare sul tavolo, che descriva i piatti che servirete: un vero "touche de classe" che anticipa le delizie culinarie.