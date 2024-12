La tecnologia che non ti aspetti

Mini fotocamera, grandi avventure Per coloro che amano la spontaneità e vivono di momenti spensierati, la Lomomatic 110 Zebra Crossing è decisamente la fotocamera ideale. Dotata di un flash removibile, è pronta a seguirti in ogni avventura, dall’esplorazione di strade trafficate a sentieri remoti. Audace, divertente e favolosamente tascabile, questa fotocamera compatta è pronta per farti esplorare la creatività nel formato 110.

Tutti in forma... nell'armadio Bello da vedere e ricco di allenamenti da seguire a casa. Track Vault è un armadietto smart a specchio intero (56 x 155 cm) dotato di un display touchscreen da 32'' che trasmette training di ogni tipo. iFIT Trainers è la piattaforma di allenamenti (forza, cross-training, yoga, mindfulness ecc.) trasmessi in streaming e fruibili con abbonamento mensile.

Un risveglio personalizzato La Radiosveglia Soleil con schermo touch è un articolo unico, sia per il design che per le funzionalità. A renderlo distintivo è sicuramente la luce integrata che aumenta gradualmente: da un lieve bagliore si trasforma in una luce brillante che simula il sorgere del sole. Soleil include 6 suoni naturali per un piacevole risveglio, che vanno dal rilassante rumore del mare al canto degli uccelli.

Il rosso che lascia il segno Sony rinnova il look del suo Xperia 1VI, proponendo una nuova tonalità: il rosso scarlatto, che integra tutte le tecnologie più avanzate presenti nella gamma di colori attuale, offrendo un’esperienza utente senza pari a cui si aggiunge un’estetica che fa la differenza. Grazie alla finitura opaca, che esalta la raffinatezza del rosso scarlatto, lo smartphone diventa espressione di uno stile unico.

Per gli amanti del golf Huawei watch Ultimate Green Edition, pensato per gli amanti del golf e dell’avventura, unisce stile raffinato e funzionalità all’avanguardia. Dal design robusto e di lusso, questo smartwatch è dotato di una nuova modalità Golf Course, che mette a disposizione oltre 15.000 mappe di campi da golf globali e un nuovo effetto 3D ottimizzato per una visualizzazione panoramica del campo. Con un'autonomia fino a 14 giorni, è compatibile con iOS e Android.

Gli occhiali per veri sportivi Tra le tante novità ci sono anche eccellenze italiane come gli occhiali con lenti fotocromatiche intelligenti, Out Of, ideali per chi pratica sport all'aria aperta. La tecnologia IRID X-10, infatti, combina la lente elettronica a cristalli liquidi con una lente fotocromatica che consente di adattarsi istantaneamente a qualsiasi condizioni di luce.