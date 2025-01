Caramelle, cioccolatini e anche carbone, ma fatto in casa

La mattina del 6 gennaio, come da tradizione, i bambini si ritrovano le calze piene di squisiti dolcetti e caramelle ma non sarebbe carino, per una volta, preparare, direttamente con le nostre mani, la calza dei nostri bambini? Realizzando da noi caramelle, cioccolatini e persino il tanto temuto carbone. Iniziamo dalle caramelle e, precisamente dalle gelatine di frutta, buone e facili da fare, basteranno tre semplici ingredienti per prepararle: 200 ml di succo di frutta (andrà bene anche una spremuta d’arancia), 6 g di gelatina in fogli e 20 g di zucchero. Mettete a bagno in acqua fredda i fogli di gelatina per circa 10 minuti; nel frattempo versate in un pentolino il succo di frutta e lo zucchero, quando inizierà a bollire, spegnete e aggiungete la gelatina in fogli strizzata, mescolate con cura, in modo che non si formino grumi. Versate il composto in appositi stampini e mettete in frigo per circa 4 ore. Trascorso questo lasso di tempo le caramelle si saranno solidificate, toglietele dal frigo e, una volta tolte dallo stampo, ripassatele nello zucchero semolato. I vostri bambini adorano i cioccolatini? Per realizzarli basteranno tre semplici ingredienti: ovviamente il cioccolato fondente (circa 300 g), il burro (60 g) e le nocciole tostate (45 g). Per prima cosa fate fondere il cioccolato a bagnomaria, unire poi, lontano dai fornelli, il burro freddo a pezzetti, colate il composto ottenuto all’interno degli appositi stampini in silicone, sistemando al centro di ognuno una nocciola tostata; lasciate quindi riposare in frigo per almeno 4 ore. Quello che otterremo saranno delle golose praline dall’effetto crunchy, pronte per la calza della Befana. I vostri pargoli hanno fatto i birbanti durante l'anno? Facciamo loro un piccolo ma delizioso scherzo, preparando del carbone dolce fatto in casa. Per prima cosa procuratevi 500 g di zucchero semolato, 100 g di zucchero a velo, 100 g di acqua, un albume d'uovo e del colorante alimentare nero. In un pentolino mettete 300 g di zucchero semolato e ricopritelo di acqua, quindi, cuocete fino a che non diventerà dorato. Nel frattempo, montate a neve l'albume con i 200 g di zucchero semolato rimanenti; aggiungere il colorante alimentare nero e lo zucchero a velo e amalgamate il tutto. Quando lo zucchero avrà raggiunto un colore bruno intenso, unite la glassa nera appena preparata e abbassate la fiamma, mescolate fino a quando il composto comincerà a gonfiarsi; a questo punto versatelo in uno stampo dai bordi alti, foderato con carta forno e, servendovi di un cucchiaio, livellate il composto. Fate raffreddare almeno per tre ore affinché indurisca, quindi, tagliatelo in tanti pezzi e aggiungetelo alla vostra calza della Befana.