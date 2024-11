A Natale regala le box dei desideri

Per una pelle nutrita e sempre idratata La gift box Idratante-nutriente Juri cosmetics è un toccasana per le pelli da nutrire in profondità, soprattutto durante l’inverno. All’interno del cofanetto, il siero Biotech A+C+E, idratante ed elasticizzante, contiene ingredienti di grande efficacia come l’ectoina e il retinolo. La crema viso è indicata per tutti i tipi di pelle e ha una formulazione ricca, con proteine della mandorla, estratti botanici, vitamina E, lipidi di origine vegetale e burro di Karité. Infine, il siero Lip filler rimpolpa e idrata le labbra.

Manicure-addicted Per le festività 2024 Neonail propone set adatti sia ai professionisti che a coloro che si avvicinano per la prima volta all’arte della manicure. Non solo smalti, ma anche decorazioni, creme e starter set. Come IT STARTS WITH LOVE, il set con lampada in edizione limitata, che include due smalti semipermanenti in edizione limitata, base/top 2in1, una lampada LED touch innovativa e tutti gli accessori necessari per una manicure semipermanente a casa.

Bellezza naturale Per il Natale 2024, Aroma-Zone, il brand francese di cosmesi naturale e fai-da-te, propone un calendario dell’avvento imperdibile. La box nasconde dietro le 24 caselle 24 prodotti già pronti all’uso dedicati al benessere della pelle e dei capelli, ma anche per la casa. Ogni giorno una scoperta: dai sieri ricchi di principi attivi concentrati alle creme, detergenti e struccanti e prodotti profumati.

Eleganza firmata YSL Beauty Non è Natale senza uno dei bellissimi coffret firmati Yves Saint Laurent beauty. Un regalo raffinato e infallibile. Due proposte che vedono protagonisti le iconiche fragranze Black Opium e Libre in formato 50 ml, con una minitaglia della fragranza e un mini Rouge Pur Couture o un mini Lash Clash nero. Confezioni preziose e al 100% in cartone proveniente da foreste gestite in modo sostenibile. In vendita esclusiva da Sephora.

Un rituale di benessere Il calendario dell’avvento Rituals è un invito allo stupore, un dono speciale per chi ama dedicare i momenti migliori della giornata per sé. La box verde è ispirata ai canali di Amsterdam e contiene 24 prodotti selezionati per soddisfare anche le persone più esigenti. All’interno, maschere per viso e capelli, shampoo, accessori, scrub e molto altro, ma anche quattro candele, perfette per creare la giusta atmosfera per i propri rituali di benessere.

Preziosa come una Limited edition Stupire con un regalo davvero speciale? Occhio ai cofanetti contenenti le limited edition L’Occitane en Provence. Come la box con i prodotti Kumquat, che segue la via degli agrumi per una fragranza ispirata dalle note verdi, piccanti e succose del mandarino cinese. Un viaggio verso l’oriente che conduce a esplorare accostamenti e consistenze uniche attraverso prodotti come la crema mani, il sapone solido, la crema corpo o il docciaschiuma cremoso.