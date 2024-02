Uva da tavola in vetrina. Esperti a confronto

Tutto il mondo dell’uva da tavola si ritroverà in Fiera a Rimini al Macfrut Table Grape Symposium l’8, 9 e 10 maggio prossimi. Si tratterà di una tre giorni utile come punto d’incontro per l’intera filiera del frutto: top player, operatori del mercato, università, agronomi, tecnici del settore. Si partirà l’8 maggio con gli esperti in arrivo da tutto il mondo poi, il giorno successivo, sarà la volta di Macfrut Table Grape Global Players incentrato sui trend di mercato e sull’andamento della produzione. Chiusura il 10 maggio con Table Grape in the Field con visite tecniche in un campo prova allestito all’interno della fiera. A coordinare il simposio è Bruno Mezzetti dell’Università Politecnica delle Marche: "Positivo il trend di crescita delle produzioni globali dell’uva da tavola, stimato al 5,7% e che per l’Europa può raggiungere il 14%, in particolare grazie all’entrata in produzione di nuovi impianti con le nuove varietà senza semi realizzati soprattutto in Italia – spiega –. Il nostro Paese è il primo produttore ed esportatore di uva da tavola a livello europeo con circa un milione di tonnellate di uva prodotta. Di questi, quasi due terzi in Puglia e la restante parte in Sicilia". E ancora: "Questo primato ha una valenza economica e occupazionale della massima importanza – aggiunge –. Il simposio rappresenterà un momento d’incontro tra ricercatori ed esperti pubblici e privati di valenza internazionale che si confronterà sulle problematiche relative all’innovazione e protezione varietale. Ma anche sulle tecniche di propagazione e sulla qualità del materiale vivaistico. Senza dimenticare i nuovi sistemi di produzione con tecniche di precisione".