La patente nell'edilizia: sicurezza al primo posto

Confermata dal 1°ottobre la decorrenza dell’obbligo, per le aziende che operano nei cantieri temporanei, di possedere una patente a crediti per la sicurezza sul lavoro. L’obbligo di possesso della patente riguarda non solo tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri. La patente sarà dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della stessa e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei (o mobili) con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Avrà un punteggio massimo di 100 crediti, di cui faranno parte altri 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Da questa patente potranno essere decurtati i crediti per violazioni legate alla sicurezza sul lavoro (ad esempio, mancata elaborazione del DVR o mancanza di dispositivi di protezione individuale). In caso di infortuni gravi o mortali, l'Ispettorato può sospendere la patente fino a 12 mesi. Come si ottiene la patente? A tal proposito va precisato che la patente a punti può essere richiesta presso le sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che la rilasceranno in formato digitale. La patente a punti per la sicurezza nei cantieri è nata con lo scopo di migliorare la sicurezza sul lavoro nel settore edile. Questo sistema penalizza le violazioni ed incentiva un comportamento più responsabile da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi.