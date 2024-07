Un artista potente e versatile che sa passare dallo stile popolare a quello dei quartieri alti

Bluesman certificato, Alabama Mike (al secolo Michael Benjamin) è nato nel 1964 a Talladega, Alabama, dove ha trascorso i suoi anni formativi. Capace di cantare in qualsiasi stile, dal blues popolare al soul dei quartieri alti, con la finezza di un maestro vocale. Un periodo nella Marina degli Stati Uniti lo ha portato a Oakland California, dove ora risiede. Tra le sue influenze spiccano ZZ Hill, Johnnie ’Soul’ Taylor, Lightning Hopkins e Junior Wells. Alabama Mike ha recentemente ricevuto il premio alla carriera Muddy Waters 2022 dalla Jus’ Blues Foundation di Tunica, Mississippi. Ma è solo uno tra gli innumerevoli riconoscimenti che gli sono stati tributati nel tempo. Inoltre, ha suonato in importanti festival, sia nazionali che internazionali, pubblicando diversi progetti solisti disponibili sulla maggior parte delle piattaforme digitali. Ha collaborato e condiviso il palco con molti giganti del settore e, nel suo ultimo tour, Alabama Mike si è unito alla Andy T Band con Anson Funderburgh. Il nuovo album Stuff I’ve been through è stato nominato Soul Blues Album 2024 dalla Blues Foundation. Alabama Mike suonerà sabato alle 20 (da scaletta) sul palco centrale del Porretta Soul Festival.