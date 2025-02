Il Macfrut cresce ancora. È già record di espositori

La 42esima edizione di Macfrut, la fiera internazionale dedicata all’intera filiera ortofrutticola, si svolgerà da martedì 6 a giovedì 8 maggio al Rimini Expo Centre, con un incremento del 15% della superficie espositiva, registrando il numero più alto di espositori di sempre. L’edizione 2025 si conferma sempre più internazionale, come conferma la presentazione ufficiale avvenuta al Cairo, alla presenza dell’ambasciatore italiano in Egitto, Michele Quaroni. Non è una scelta casuale, infatti l’Egitto sarà il Paese partner, mentre il Lazio avrà il ruolo di regione partner, grazie alla specializzazione dei suoi distretti produttivi di frutticoltura.

L’edizione presenta diverse novità, a partire dal prodotto simbolo, che sarà la patata, prodotto globale coltivato su 18 milioni di ettari, mentre nei giorni della fiera Macfrut ospiterà il Biotechnology Symposium, promosso dall’International Society of Horticultural Science (ISHS), che vedrà confluire i massimi esperti mondiali della ricerca e della produzione nel campo delle scienze orticole.

Tra le novità più attese, spicca "The Healthy Food Show", un nuovo format dedicato all’alimentazione sana, dopo l’esordio dell’anno scorso. "Sarà un’arena esperienziale focalizzata sull’innovazione nella produzione di alimenti salutari", spiega Renzo Piraccini, presidente di Macfrut e di Cesena Fiera. "Organizzato in collaborazione con l’Università di Bologna (Distal) Campus Scienze degli Alimenti, Cesena, il Salone unisce divulgazione scientifica e spettacolarizzazione, coinvolgendo esperti, chef di fama e numerosi testimonial conosciuti al grande pubblico. Il focus sarà sui prodotti vegetali ad alto valore nutrizionale ottenuti con tecnologie sostenibili, per rispondere alla crescente domanda di alimenti salutari. L’evento – conclude Piraccini – ruoterà attorno a tre pilastri: divulgazione scientifica, nuovi trend culinari ed eventi di intrattenimento, con cinque talk tematici su alimentazione e benessere, partecipati da specialisti e chef di primo piano".

Oltre a ciò, la fiera porrà l’attenzione su diverse aree tematiche su tutti gli aspetti della filiera: dalle biosolutions al vivaismo, dal mercato di spezie e piante officinali al pomodoro, fino a focus sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le novità tecnologiche sul risparmio idrico. Macfrut si conferma così un evento di riferimento per il settore, grazie alla sua capacità di mettere in rete tre elementi chiave per lo sviluppo del settore ortofrutticolo: business, con un format a misura di operatori professionali; networking, grazie a un servizio esclusivo di incontri B2B gratuiti per espositori e buyer, gestito tramite una piattaforma dedicata; e knowledge, con contenuti scientifici validati da esperti di fama internazionale, capaci di intercettare le principali novità del settore.