Ieg guarda al mondo: "Non soltanto business, siamo l’hub dei saperi"

Crescita globale, ma guardando sempre agli interessi e alle necessità dei territori. In due concetti, ecco la strategia di Ieg, Italian Exhibition Group, una realtà che con le proprie strutture fieristiche e congressuali di Rimini e Vicenza ha raggiunto la leadership nazionale nell’organizzazione diretta di eventi. Nel contempo, Ieg ha via via sviluppato una ricca attività all’estero, anche grazie a joint-venture con organizzatori globali o locali, che hanno posizionato la società tra i principali player europei del settore fieristico. "Ieg – spiega il presidente Maurizio Ermeti – non è infatti soltanto un organizzatore fieristico, ma un vero e proprio hub di conoscenze. Alle nostre manifestazioni si fa business, ma al contempo si creano delle occasioni di formazione, di crescita professionale e cultura aziendale, si entra in contatto con i saperi, si apprendono innovazioni e tendenze, che a loro volta ne generano di nuove. La nostra azione è dunque sempre rivolta a più livelli di utilità per i nostri clienti, ma non da ultimo ci sentiamo protagonisti dello sviluppo dei territori su cui insistono le nostre strutture, perché la nostra crescita va di pari passo con quella di Rimini e Vicenza".

Dal locale al globale, la vocazione all’internazionalizzazione è la nuova bussola di Ieg. Una scelta strategica mirata a consolidare le specializzazioni settoriali nelle geografie mondiali. Negli ultimi cinque anni, le rassegne organizzare da Ieg hanno avuto un rapido sviluppo negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita, a Singapore come in Cina, a Dubai, in Brasile, in Messico e negli Stati Uniti. In questi Paesi sono "esportate" tutte le filiere che riflettono le competenze chiave del gruppo Ieg: food&beverage, gioielli, green tech e wellness. Il tutto con il duplice obiettivo di crescere all’estero e valorizzare le manifestazioni che in Italia rivestono il ruolo di leader, consegnando ai clienti occasioni di business nel mondo. Con i propri eventi, piattaforme di incoming buyer e outgoing di aziende, società controllate e joint-venture, Ieg ha sviluppato un network globale che attrae, affianca e promuove le industries di riferimento del gruppo, tra le più rappresentative della piattaforma industriale del Paese. Ieg è ormai diventato player mondiale, con i piedi, però, legati come sempre alle città, che hanno visto nascere e poi crescere la società.

"Nelle scorse settimane – ricorda l’amministratore delegato Corrado Peraboni – siamo stati i primi a organizzare un salone a Riyad, in Arabia Saudita, sull’industria del fitness, tramite la nostra controllata di Dubai, grazie al grande expertise maturato in Italia con l’evento leader del settore, RiminiWellness. Nelle nostre politiche di espansione, che ci hanno fatto diventare il player fieristico più internazionalizzato per numero di operazioni e per fatturato consolidato, rivestono un ruolo importante le iniziative all’estero, che si stanno traducendo in aumento del tasso di internazionalità delle fiere che organizziamo in Italia". Basti pensare che l’edizione 2025 di Sigep ha richiamato a Rimini oltre settemila buyer internazionali in più rispetto al 2024. E ora c’è grande attesa per Key – The Energy Transition Expo –, che dal 5 al 7 marzo convoglierà a Rimini tutto il mondo delle rinnovabili e della transizione energetica. Gli espositori saranno circa mille, oltre il 20% in più rispetto all’anno scorso, e ci sarà anche un nuovo salone dedicato all’idrogeno, Hype Hidrogen Power Expo, promosso da Ieg insieme ad Hannover fairs International GmbH, filiale italiana di Deutsche Messe AG.

I dati di bilancio confermano la bontà delle scelte effettuate e lo stato di salute della società. Nell’ultimo approvato infatti, relativo all’esercizio 2023, i ricavi ammontano a 212,4 milioni di euro, +32,4% rispetto all’esercizio precedente. Il resoconto intermedio di gestione, consolidato al 30 settembre 2024, ha inoltre fatto registrare ricavi record per i primi nove mesi del 2024 a 179,3 milioni di euro (+19,8% sullo stesso periodo 2023). Numeri che hanno premiato la società anche in Borsa. Ieg, quotata su Euronext Milan dal 2019, nel corso dell’ultimo anno ha visto il proprio valore aumentare del 52,80% (dati al 19 febbraio 2025). Sull’onda di questi risultati finanziari si basa anche il Piano Industriale 2024-2028 della società, al cui interno è contenuto un Piano degli investimenti da 172 milioni di euro (tutti autofinanziati e senza alcun contributo pubblico), in larga parte destinati ai lavori di ammodernamento del quartiere fieristico di Vicenza, con lavori già avviati e la cui conclusione è prevista entro l’estate del 2026, oltre a un nuovo grande padiglione circolare nel quartiere fieristico di Rimini. In attesa di avviare i lavori di ampliamento strutturale del quartiere di Rimini, sono stati inoltre realizzati e inaugurati due ulteriori padiglioni già utilizzati per dare risposta alle crescenti richieste degli espositori in occasione di Ecomondo 2024 e di Sigep World 2025. Questa fase di ampliamento strutturale e ammodernamento sui due quartieri fieristici sarà completata per la fine del 2028.

Ad oggi il gruppo Ieg presidia l’intera catena del valore delle manifestazioni organizzate in sette distretti fieristici: Food&Beverage, Jewellery&Fashion, Wellness&Sports, Tourism&Hospitality, Lifestyle&Entertainment, Green&Technology, Industrial. Per ognuno di questi distretti organizza la più importante rassegna a livello nazionale o europeo: da Sigep World alle due edizioni annuali di VicenzaOro, da RiminiWellness a Ttg, fino ad arrivare a Ecomondo e Key. Nel complesso delle sedi espositive e congressuali di Rimini e di Vicenza, Ieg organizza annualmente 56 fiere e oltre centoventi eventi congressuali.