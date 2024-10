Singapore, la meta per un viaggio tranquillo

La vacanza e il viaggio sono uno dei momenti più attesi di tutto l’anno e ogni persona, in cuor proprio, spera che niente o nessuno possa rovinare i pani. Allora tutto deve partire già dalla programmazione e organizzazione del viaggio perché scegliere una destinazione sicura è il primo passo per godersi una vacanza perfetta. Informarsi e conoscere il luogo che si andrà a visitare è determinante per capire se si tratta del posto adadtto a noi, se siamo pronti ad accettare qualche rischio oppure no. Per aiutare i turisti di tutto il mondo, Forbes Advisor ha analizzato, mappato e poi anche classificato 60 città nel mondo secondo cinque precisi criteri: rischio di criminalità, sicurezza personale, sicurezza sanitaria, sicurezza delle infrastrutture e sicurezza digitale. Il risultato emerso è che Caracas (Venezuela), Karachi (Pakistan) e Yangon (Myanmar) sono potenzialmente le destinazioni più rischiose. Veniamo al bello, ovvero a quelle mete che offrono maggiori garanzie ai turisti e la prima della classifica stilata da Forbes è Singapore. Il posto d’onore di “città più sicura del mondo” è arrivato grazie al basso rischio di disastri naturali e per una qualità sanitaria e infrastrutturale di ottimo livello e un rischio digitale tra i più bassi in circolazione. Subito dopo c’è Tokyo. La capitale giapponese ben figura nei campi della sanità e delle infrastrutture, indici che la rendono un ambiente sicuro e accogliente per i turisti. Per il terzo gradino del podio si vola in Canada, a Toronto per la precisione. La medaglia di bronzo è stata conquistata grazie all’ottima qualità delle infrastrutture e a una sicurezza sanitaria di primo livello. E l’Italia? Il nostro Paese è presente in questa speciale classifica con due città: Milano e Roma che rispettivamente si piazzano 26° e 28° posto. Le indicazioni che arrivano da Forbes raccontano di un rischio medio: l’esperienza di viaggio è di alto livello ma è importante che i turisti prestino sempre la giusta attenzione.