Se l’occhio vuole la sua parte. Smart Label: creatività al top

Un palinsesto ricco e di alto profilo, che conta qualcosa come 800 appuntamenti sempre più focalizzati sull’innovazione sostenibile e responsabile. Tutto questo a HostMilano i cui eventi iniziano oggi insieme alla fiera.

Tra tutti, spicca ’Smart Label – Host Innovation Award’, il riconoscimento promosso da HostMilano e Fiera Milano in partnership con POLI.design e patrocinato da ADI – Associazione per il Disegno Industriale che, in sole sei edizioni, è diventato il riferimento globale per le innovazioni che marcano un reale cambiamento nel settore.

Oltre alla cerimonia di premiazione, che si terrà oggi, le 26 proposte selezionate dalla giuria internazionale indipendente saranno anche esposte nell’area dedicata Smart Label, un vero e proprio palcoscenico per l’innovazione di punta, e inserite in una pubblicazione ad hoc, l’Index di Smart Label.

Accanto a Smart Label, sempre in collaborazione con POLI.design i Design Talks saranno seminari di aggiornamento dedicati ad architetti, ed esperti del settore ospitalità che spazieranno da temi quali l’esperienza utente, il design sensoriale e il wellness fino alle sfide della sostenibilità. I talks sono inoltre occasione per ricevere crediti formativi per gli iscritti all’Albo degli architetti.

L’edizione 2023 di Host – oltre che all’interno del percorso espositivo, avrà come filo cunduttore 2023 l’innovazione, tema che sarà naturalmente trattato anche nel contesto dei dibattiti, talk e appuntamenti del ricco palinsesto di eventi. Il programma completo è disponibile online sul sito HostMilano host.fieramilano.it