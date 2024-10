Occhi puntati sulla sicurezza alimentare. Riflessioni sul cibo per un futuro migliore

La sicurezza alimentare è un altro dei temi all’ordine del giorno, che è stato al centro del dibattito anche durante la Giornata Mondiale dell’Alimentazione che quest’anno si è tenuta il 16 ottobre. Istituita dalla FAO nel 1979, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle sfide più urgenti del nostro tempo: garantire un accesso equo e sostenibile al cibo per tutti. Il tema scelto per questa edizione è stato “Diritto al cibo per una vita e un futuro migliori”. Esatto perché siamo ciò che mangiamo e purtroppo oltre 2,8 miliardi di persone nel mondo non possono permettersi una dieta sana. Le diete non salutari sono la causa principale di tutte le forme di malnutrizione. L’alimentazione deve per forza di cose andare di pari passo con l’accessibilità e la sicurezza. Un appello condiviso anche dal Papa: «La Giornata Mondiale dell'Alimentazione ci invita a riflettere sul diritto al cibo per una vita e un futuro migliori. Questa è una priorità perché soddisfa uno dei bisogni fondamentali dell'essere umano, cioè mangiare per vivere in linea ad adeguati standard qualitativi e quantitativi che garantiscano l’esistenza dignitosa della persona umana».