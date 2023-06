Le regole d’oro per una vita sempre in forma

Una filosofia di vita. Un nuovo approccio sociale ed economico. Il nuovo libro ’Be Wellness. Scegli di vivere bene’ di Nerio Alessandri si suddivide in due parti. Nella prima si focalizza sull’analisi delle tre componenti fondamentali del wellness: movimento, nutrizione e benessere psicologico, ben rappresentate dall’iconica ‘Piramide del Wellness’. Nella seconda parte getta uno sguardo al futuro toccando temi che diventeranno fondamentali nelle agende di governi, istituzioni pubbliche e imprese: l’importanza dell’esercizio fisico come prevenzione, l’healthy longevity, il ruolo della genetica e delle nuove tecnologie. Nel libro si trovano una serie di schede di approfondimento dedicate a quali tecnologie, attrezzi e iniziative Technogym abbia sviluppato nel corso della sua storia per sviluppare e sostenere il movimento del wellness. Il libro si chiude con uno sguardo positivo alle potenzialità del wellness nel campo dell’economia e della sostenibilità: più persone seguiranno il ’wellness lifestyle’, meno si graverà sulla sanità pubblica. Nerio Alessandri presenta delle vere e proprie metriche per misurare i benefici del wellness sull’economia, in una dinamica che prende il nome di ’Wellness Economy’.