Ispezione, analisi dati e monitoraggio. Così l'IA supporta il settore alimentare

Se la sicurezza è un tema all’ordine del giorno lo è altrettanto quando si parla di cibo, e quindi di sicurezza alimentare. E a tenere alta l’attenzione sull’argomento è proprio l’OMS che ha più volte ribadito l’importanza di sorvegliare le malattie di origine alimentare, sottolineando la necessità di migliorare i sistemi di sorveglianza e l’interpretazione dei dati. Come? Semplice, con l’intelligenza artificiale che, grazie alle sue enormi capacità, è in grado di districarsi velocemente e con accuratezza tra gli innumerevoli dati e stilare delle previsioni, offrendo di conseguenza anche delle possibili strategie per controllare la filiera alimentare ed evitare l’insorgere di spiacevoli, e anche gravi, problematiche. È sicuramente un mondo in continua evoluzione, ma già nell’ultimo periodo l’intelligenza artificiale ha iniziato a dare il suo importante contributo al settore alimentare migliorando l’accuratezza e riducendo gli errori umani. Se questa è la premessa, la strada per il futuro sembra abbastanza tracciata.