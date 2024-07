Il ’Vescovo del soul’ che ha sfondato grazie al reality. American Idol

Il suo soprannome è ’Soul Bishop’, ovvero ’vescovo dell’anima’: Jerome Chism è un classico cantante soul, funk, rhythm & blues nato a Memphis, Tennessee. Ex concorrente della top 20 della stagione 9 di American Idol, Chism si è esibito professionalmente in tutto il mondo in modo indipendente per oltre un decennio. La sua abilità musicale e vocale lo ha reso il punto di riferimento in ogni occasione, portandolo a condividere il palco con giganti dell’industria musicale quali Patti LaBelle, Al Green, Isaac Hayes, Keke Wyatt e molti altri. Se andate a Memphis lo travate come solista della B.B. King Blues All Star Band. Potrete ascoltare Jerome Chism venerdì e domenica, con altri artisti sul palco principale.