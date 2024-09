I nostri pilastri? Tecnologia e sostenibilità

"Ci stiamo concentrando sulla gestione responsabile della catena di fornitura. Abbiamo introdotto un processo di valutazione ESG basato sul rischio per i nostri fornitori e stiamo lavorando a stretto contatto con loro per migliorare le pratiche di sostenibilità lungo tutta la catena del valore".

Strategia, visione e innovazione tecnologica sono le principali leve azionate da Gresmalt Group nel corso della sua storia. Fondato da Carlo Salvarani nel 1968, la proprietà è detenuta dalle società finanziarie in capo a Filippo Salvarani, presidente del Consiglio di amministrazione e Chief Executive Officer, e Alessandra Salvarani, vicepresidente e Chief ESG Officer. Gresmalt si distingue, in Italia e nel mondo, per la produzione e commercializzazione di gres porcellanato per pavimenti e rivestimenti. Nei tre stabilimenti produttivi, nel 2023, sono stati prodotti 18,2 milioni di metri quadri ed è stato realizzato un fatturato di 162,8 milioni di euro. Le sedi sono 7, di cui la principale a Sassuolo. Le risorse umane sono 507, impiegate al 97% a tempo indeterminato.

Il miglioramento delle pratiche di sostenibilità è la chiave per entrare nel futuro. La strategia ESG (Environmental, Social, and Governance) di Gresmalt group si articola lungo tre direttrici principali: innovazione sostenibile, valorizzazione delle risorse umane e impegno verso gli stakeholder. "Questi pilastri – rileva Salvarani – guidano le nostre decisioni e azioni, dall’approvvigionamento delle materie prime alla produzione e distribuzione delle nostre piastrelle. Il nostro obiettivo è creare prodotti che non solo soddisfino le esigenze dei nostri clienti ma che contribuiscano alla tutela dell’ambiente e al benessere della società. Questo si riflette nel nostro impegno a ridurre l’impatto ambientale, promuovere la responsabilità sociale e garantire una governance aziendale trasparente ed etica".

Ma quali sono i risultati raggiunti su questo fronte fino ad oggi? "Innanzitutto, nel 2023 abbiamo aggiornato il nostro Piano Strategico ESG per il periodo 2023-2026, fissando obiettivi ambiziosi e misurabili per migliorare ulteriormente le nostre performance ambientali, sociali e di governance".

Tra i traguardi più rilevanti, abbiamo registrato una riduzione del 22% delle emissioni di CO2 rispetto all’anno precedente e un miglioramento della efficienza energetica grazie all’installazione di impianti fotovoltaici e all’adozione di soluzioni di illuminazione a LED nei nostri stabilimenti. Abbiamo anche lavorato sulla circolarità dei nostri processi produttivi". Ad esempio, è stato raggiunto un tasso di riciclo del 100% degli scarti di produzione e delle acque reflue. "Abbiamo inoltre lavorato sulla provenienza delle materie prime e all’utilizzo di materie prime seconde certificate. Il lancio della tecnologia G3NIUS, a inizio 2022, ha rappresentato un importante passo avanti nel nostro percorso verso la sostenibilità". Questa tecnologia "consente la produzione di piastrelle eco-concepite a basso impatto ambientale utilizzando principalmente la strategia circolare di dematerializzazione, grazie al ridotto spessore, ottenendo così una significativa riduzione di tutti gli impatti ambientali ed in particolare dell’impronta di carbonio’".

Quanto al futuro, il gruppo sta attualmente effettuando un importante investimento per il revamping del reparto di preparazione impasto presso il nostro principale stabilimento di Iano (Reggio Emilia). "Questo intervento – rimarca Alessandra Salvarani – ci permetterà di aumentare la produzione di impasto ceramico per soddisfare le esigenze di tutti e tre i nostri stabilimenti. E con lo sguardo sempre rivolto al futuro, abbiamo installato un nuovo cogeneratore predisposto all’utilizzo dell’idrogeno". Continuare a innovare nell’era della sostenibilità, "adattandoci rapidamente ai cambiamenti normativi e alle aspettative dei consumatori in termini di offerta, soddisfacendo gli standard internazionali dei processi è e sarà l’obiettivo di Gresmalt nel prossimo futuro".