EuroVast, pioniera della carta: "La sostenibilità parola d’ordine. Rinnovabile il 98% dei materiali"

EuroVast, gruppo lucchese con oltre trent’anni di esperienza nel comparto cartario, è tra gli espositori di spicco del settore no food alla fiera Marca di Bologna, l’evento di riferimento per la marca commerciale e il private label.

L’azienda si distingue per il suo impegno verso l’innovazione e la sostenibilità, capisaldi della sua crescita. Durante la manifestazione, che si conferma una piattaforma strategica per il networking e il B2B internazionale, EuroVast porta il suo contributo come leader del settore del tissue: il gruppo ha una capacità di produzione distribuita in 5 cartiere, producendo annualmente 150.000 tonnellate di carta, con una capacità di trasformazione distribuita in 5 stabilimenti di converting, di cui tre in Italia, uno a Liverpool (Inghilterra) e uno a Oss (Olanda). "La priorità del gruppo è sicuramente la sostenibilità – spiega il ceo Umberto Romano – non solo quella ambientale, che ricopre un ruolo fondamentale, ma anche quella sociale. EuroVast ha infatti concretizzato questo principio dando nuova vita ad alcune aziende locali: nell’anno appena trascorso è stato aperto un nuovo stabilimento per il prodotto finito a Pescia (Pistoia), e in questo 2025 inaugurerà in Italia uno stabilimento di trasformazione, con l’obiettivo di una maggior prossimità con i clienti. In entrambi i casi l’attenzione alla sostenibilità ambientale è massima: nello stabilimento di Pescia è già stato avviato un impianto fotovoltaico di 3 megawatt capace di supportare l’intero ciclo produttivo, mentre il nuovo sito produttivo è stato costruito con l’obiettivo di ridurre in modo sostanzioso i chilometri effettuati con il trasporto su strada e quindi anche le emissioni di CO2".

Non solo, l’attenzione all’ambiente del gruppo è sintetizzata anche dal bilancio di sostenibilità pubblicato dall’azienda, che è in grado di ridurre il proprio impatto ambientale grazie all’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili e gestione delle acque reflue e dei rifiuti.

"Il 98% dei materiali utilizzati da EuroVast sono rinnovabili, tra cui la cellulosa vergine (che rappresenta il 70%, pari a 100.000 di tonnellate) – spiega Umberto Romano –. Oltre a ciò, utilizziamo plastica riciclata nella produzione di nostri imballi e, nei nostri siti di produzione, abbiamo affidato la movimentazione interna e il trasporto a muletti e furgoni elettrici di ultima generazione. Tutto questo ci permettere di minimizzare il nostro impatto ambientale".

I prodotti di EuroVast, progettati per soddisfare le esigenze di igiene e uso domestico dei consumatori, (tra marchi del Gruppo vi sono Fior di Carta Lifestyle, Suprema, Buffalo e Bravo), si pongono in linea anche con l’obiettivo di transizione sostenibile della Marca del Distributore e della Fiera.

Non a caso la ricerca "il ruolo guida della Distribuzione Moderna e della Marca del Distributore per la transizione sostenibile della filiera agroalimentare" a cura di Teha (The European House - Ambrosetti) sarà presentata nel corso del convegno di apertura della fiera.

Lo studio analizza il valore per il Paese degli impatti economici, sociali e ambientali del settore della Distribuzione Moderna, dimostrandone l’importante ruolo di riferimento negli standard di sostenibilità dell’intera filiera agroalimentare.

Fior di Carta Lifestyle, Suprema Buffalo e Bravo sono marchi rinomati per la loro qualità e praticità, conferendo a EuroVast una solida reputazione come partner affidabile per la grande distribuzione italiana ed europea. E il premium brand Suprema rispetta l’ambiente con le sue confezioni con il 60% di plastica riciclata. La linea Fior di Carta Lifestyle nasce con lo scopo di realizzare prodotti nuovi e non convenzionali, e Fior di Carta Lifestyle è il brand di Tovaglietta, mentre la linea di prodotti bobine e asciugatutto Buffalo è dedicata alla pulizia della casa, l’hobbistica e la cura del giardino. Bravo, infine, è il marchio storico del gruppo, che risponde con semplicità ed efficacia alle esigenze di una vasta clientela. Il Gruppo Eurovast si inserisce dunque perfettamente all’interno delle priorità e degli obiettivi della Fiera Marca, in programma a Bologna oggi e domani, in una ventunesima edizione più grande e internazionale che mai.