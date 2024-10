Euro NCAP 2024: punteggio massimo per quattro modelli

Nel terzo round del 2024 delle prove Euro NCAP, quattro su sei veicoli testati hanno raggiunto il massimo punteggio di cinque stelle per la sicurezza, confermando così gli elevati standard di protezione dei nuovi modelli. Tra i promossi spiccano Audi Q6 e-tron, Ford Explorer, Xpeng G6 e Subaru Crosstrek, insieme al suo modello gemello Impreza, che hanno ottenuto il massimo riconoscimento per le eccellenti prestazioni nei crash test. A distinguersi è stata in particolare l’Audi Q6 e-tron, che ha ottenuto risultati lodevoli sia nella protezione degli occupanti adulti che dei bambini, dimostrando un livello di sicurezza che pochi rivali possono eguagliare. «Audi, Ford, Subaru e Xpeng mantengono le loro elevate ambizioni di sicurezza - ha commentato Michiel van Ratingen, segretario generale di Euro NCAP -, ci congratuliamo con loro per le valutazioni a cinque stelle e per aver continuato a stabilire uno standard che gli altri devono seguire». Nonostante i successi, non tutti i modelli hanno brillato. La nuova Renault Symbioz e il suo modello partner Captur si sono fermati a quattro stelle, mostrando alcune aree di miglioramento, mentre la Jeep Avenger ha registrato un risultato al di sotto delle aspettative, con solo tre stelle. In particolare, il Suv ha evidenziato carenze nella protezione del torace del bambino di 10 anni durante il crash test di impatto laterale e ha ottenuto valutazioni non ottimali nei test di prevenzione degli incidenti con pedoni, motociclisti e ciclisti. Infine, tra i modelli testati, anche la variante ibrida plug-in Seal-U PHEV della BYD ha ottenuto le cinque stelle, chiudendo la serie di valutazioni con un risultato positivo.