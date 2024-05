Dolce Passione punta all’estero Il Consorzio Dolce Passione presenta il nuovo progetto internazionale al Macfrut, coinvolgendo cinque aziende italiane per promuovere il cocomero a buccia nera made in Italy. La produzione prevede 18-20.000 tonnellate da 320 ettari di coltivazioni in varie regioni italiane.