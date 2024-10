Condomini in sicurezza grazie all'aiuto del bonus

La sicurezza all’interno delle abitazioni è un elemento essenziale per garantire una qualità della vita elevata, tanto negli spazi privati quanto nelle aree comuni dei condomini. Al fine di promuovere l’adozione di misure che aumentino la protezione degli immobili, il Governo ha introdotto il bonus sicurezza, uno strumento che offre agevolazioni fiscali per interventi specifici volti a migliorare la sicurezza degli edifici residenziali. Tra gli interventi che possono beneficiare di questa agevolazione rientra l’installazione di impianti di videosorveglianza in aree strategiche come ingressi, cortili, parcheggi, androni e pianerottoli. Questi sistemi sono efficaci nel prevenire furti, atti vandalici e intrusioni indesiderate. Inoltre, il bonus copre la sostituzione o l’installazione di porte blindate, cancelli automatici e recinzioni, nonché di sistemi di controllo accessi. Altri interventi ammessi includono l'installazione di sistemi di allarme e antifurto, così come il potenziamento o la sostituzione di infissi e vetri, per migliorare la resistenza contro tentativi di effrazione. La misura prevede una detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute, valida fino al 31 dicembre 2024. Questa detrazione viene suddivisa in dieci rate annuali di pari importo, a condizione che i pagamenti vengano effettuati tramite bonifico parlante, un particolare tipo di bonifico che deve riportare con chiarezza la finalità del pagamento, il codice fiscale del beneficiario e il codice fiscale o la Partita Iva del fornitore dei lavori. Possono beneficiare del bonus sicurezza sia i proprietari di abitazioni private che i condomini per interventi nelle aree comuni. Anche gli affittuari o i soggetti con diritti reali sugli immobili (usufrutto, abitazione) possono accedere alla detrazione, purché abbiano il consenso del proprietario. Per i condomini, l’accesso alle detrazioni richiede il rispetto di alcuni requisiti fondamentali. Innanzitutto, gli interventi devono essere approvati dall'assemblea condominiale. Successivamente, è necessario presentare la documentazione tecnica, che descrive dettagliatamente i lavori e i relativi costi. Anche in questo caso, il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico parlante, e tutte le spese, sia per i materiali che per la manodopera, devono essere debitamente certificate. È indispensabile che tutti gli interventi rispettino le normative vigenti in materia di sicurezza ed edilizia. Il mancato rispetto di uno qualsiasi di questi requisiti comporta la perdita del diritto alla detrazione fiscale, annullando così i benefici previsti dal bonus sicurezza.