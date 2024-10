Quali sono le implicazioni pratiche

La sentenza del TAR del Lazio n°1868 del 2024 evidenzia i rischi legati all’acquisto di immobili che presentano irregolarità edilizie. Il principio ribadito dal tribunale, secondo cui la responsabilità per l’abuso grava sull’attuale proprietario, comporta inevitabilmente conseguenze tanto per chi acquista un immobile sia per chi lo vende, rendendo di fatto l'atto di compravendita un momento molto delicato. Pertanto, quando si è in procinto di concludere un acquisto, è fondamentale richiedere tutta la documentazione autorizzativa relativa al bene e, se possibile, rivolgersi a professionisti qualificati come architetti o geometri al fine di effettuare un’accurata verifica della conformità edilizia. Per quanto riguarda la responsabilità del venditore, se l’acquirente dimostra di aver agito in buona fede, potrebbe avere margine per richiedere un risarcimento danni: tuttavia, ciò non eviterebbe provvedimenti demolitori.