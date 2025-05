Donare a Greenpeace è un atto concreto di responsabilità

Mai come oggi il nostro Pianeta corre verso il precipizio, ma non è ancora troppo tardi per invertire la rotta. Ogni anno perdiamo milioni di ettari di foreste, versiamo tonnellate di plastica negli oceani e respiriamo aria inquinata che uccide decine di migliaia di persone. Il 2024 ha segnato un tragico traguardo: per la prima volta abbiamo superato la soglia di 1,5 gradi di aumento delle temperature globali, limite critico oltre il quale gli effetti della crisi climatica potrebbero diventare irreversibili. Davanti a questo conto alla rovescia, Greenpeace lancia un appello: donare il 5x1000 per sostenere la sua battaglia quotidiana per la difesa dell’ambiente. Da oltre 50 anni l’organizzazione si impegna con azioni dirette e pacifiche per fermare lo sfruttamento selvaggio del Pianeta, proteggendo le foreste, l’Artico, gli oceani e le specie in pericolo. Le foreste, che assorbono miliardi di tonnellate di CO2 e ospitano una biodiversità preziosa, continuano a essere abbattute per fare spazio a pascoli e coltivazioni intensive, mentre il mare affoga nella plastica, nelle trivellazioni e nella pesca distruttiva. Ma c’è ancora speranza: destinare il proprio 5x1000 a Greenpeace è un gesto semplice che può sostenere indagini, denunce e campagne globali per fermare la devastazione ambientale. In questa corsa contro il tempo, ogni firma conta.