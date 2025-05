Ecco come il 5x1000 può umanizzare le cure sostenere la ricerca e aiutare le famiglie

Ogni anno, milioni di cittadini italiani hanno la possibilità di fare la differenza semplicemente scegliendo di destinare il 5x1000 a enti e fondazioni che operano a favore della collettività. Si tratta di un gesto semplice, che non comporta costi aggiuntivi per il donatore, ma che può avere un impatto straordinario sulla vita di molti. Il 5x1000 è una delle forme di solidarietà più immediate e dirette, poiché permette di destinare una piccola parte delle tasse già versate a progetti concreti. Che si tratti di sostenere attività di ricerca scientifica, di garantire l’assistenza a chi è in difficoltà o di finanziare progetti di inclusione sociale, ogni firma rappresenta un’opportunità per contribuire a un cambiamento positivo. Le iniziative sostenute tramite il 5x1000 spaziano in vari ambiti, dall'umanizzazione delle cure in ospedale, dove il trattamento della persona va oltre la semplice medicina, alla prevenzione e alla sensibilizzazione su temi come le malattie cardiovascolari e il benessere psicologico. Inoltre, numerose realtà si impegnano anche a promuovere attività educative per le scuole, l'arte come strumento terapeutico e il supporto alle famiglie in momenti difficili. La possibilità di destinare il 5x1000 è un'opportunità che permette a chiunque di partecipare attivamente alla creazione di una società più solidale e inclusiva. Fondazioni come la GSD Foundation ETS, ad esempio, sono da anni in prima linea in attività di sostegno ai pazienti e alle loro famiglie, realizzando progetti che spaziano dall’umanizzazione delle cure alla ricerca scientifica, con un impatto concreto su migliaia di persone ogni anno. Sostenere il 5x1000 è quindi un piccolo gesto che può portare a grandi risultati. Per chiunque desideri contribuire, basta inserire il codice fiscale dell'ente prescelto nella dichiarazione dei redditi, senza alcun costo aggiuntivo. Un gesto semplice, ma che permette di migliorare la vita di chi ha bisogno e di fare la differenza nella propria comunità.