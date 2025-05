Perché sostenere chi si impegna per il bene comune e il sociale

Ogni anno, il 5x1000 offre a tutti noi l'opportunità di destinare una parte delle nostre imposte a progetti di grande valore sociale, senza alcun costo aggiuntivo. Tra le realtà che beneficiano di questo sostegno ci sono molte organizzazioni che si impegnano per il benessere della comunità, come Uisp Modena e la Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS. Uisp Modena si distingue per il suo impegno in favore di sport inclusivi, con progetti che coinvolgono persone con disabilità, comunità fragili e giovani in difficoltà. Il suo lavoro si estende anche a livello internazionale, sostenendo iniziative in Brasile per le persone disabili e per i bambini delle favelas. Questi progetti dimostrano come lo sport possa essere un veicolo di inclusione e solidarietà. La Fondazione Gigi Ghirotti, invece, da oltre quarant’anni è un punto di riferimento per l'assistenza ai malati terminali, offrendo cure palliative gratuite a domicilio e in hospice. Offrire supporto medico, psicologico e sociale completo, alleviando il dolore e dando dignità a chi affronta la fine della vita sono missioni fondamentali per tantissime realtà in tutta Italia. Destinare il proprio 5x1000 a queste organizzazioni non ha costi aggiuntivi per il contribuente, ma può fare una grande differenza nella vita di chi beneficia di questi servizi. Sostenere il 5x1000 significa contribuire a un futuro più solidale, inclusivo e attento alle necessità di tutti.