Occhio a tubature e temperatura

I casi più frequenti di speco energetico in un condominio, tra i tanti, riguardano anche la dispersione termica lungo le reti di distribuzione dei fluidi. La soluzione sta nel migliorare l’isolamento termico, ma c’è anche un ostacolo da non sottovalutare per i tratti verticali della tubazione. Nelle cosiddette colonne montanti, infatti, può spesso risultare difficoltoso l’accesso, complicando ogni tipo di intervento. L’ultimo accorgimento, nei condomini così come in tutti tipi di edificio, riguarda però le valvole termostatiche (installate su ciascun radiatore) che consentono la termoregolazione in ogni ambiente e garantiscono la gestione autonoma degli impianti attraverso i sistemi di contabilizzazione. Questi ultimi includono, peraltro, un sigillo di sicurezza che ne impedisce la manomissione. E guai a provarci: ogni “furbetto” è punibile dal Codice Penale, col proprietario che può anche chiedere il risarcimento per i soldi eventualmente dovuti al condominio.