Il ritorno della stagione delle costruzioni in legno

Il legno, un materiale antico, sta vivendo una rinascita nel settore dell'edilizia. Questo ritorno può essere attribuito a una serie di fattori, tra cui la sostenibilità ambientale, l'efficienza energetica e l'innovazione tecnologica. Il legno è una risorsa rinnovabile che assorbe anidride carbonica durante la sua crescita, contribuendo così a ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici. Inoltre, la produzione di questo materiale richiede meno energia rispetto ad altri materiali da costruzione come l'acciaio o il cemento, riducendo ulteriormente l'impronta di carbonio. Il legno massiccio rappresenta una promessa rivoluzionaria per il futuro dell’edilizia offrendo la possibilità di costruire edifici più alti e leggeri, con una resistenza superiore sia ai sismi che agli incendi. Gli edifici in legno massiccio, grazie alla loro leggerezza, possono inoltre ridurre le sollecitazioni sul terreno, rendendoli ideali per le zone sismiche. In aggiunta, il legno massiccio ha dimostrato di avere un'eccellente resistenza al fuoco poiché, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, brucia lentamente mantenendo la sua resistenza strutturale per un periodo di tempo più lungo rispetto ad altri materiali da costruzione. Le proprietà isolanti del legno possono contribuire a ridurre i costi energetici, rendendo le strutture costruite in questo modo più efficienti dal punto di vista energetico rispetto a quelle realizzate con altri materiali. Questo può portare a significativi risparmi a lungo termine per i proprietari di abitazioni e di edifici commerciali. Infine, l'innovazione tecnologica ha permesso di superare alcune delle limitazioni tradizionalmente associate al legno come materiale da costruzione. Ad esempio, l'ingegneria specifica ha portato allo sviluppo di prodotti come il legno lamellare incrociato (CLT), che offre una resistenza e una durabilità paragonabili a quelle del cemento e dell'acciaio. In conclusione, il legno sta diventando sempre più importante nel settore dell'edilizia. Grazie alla sua sostenibilità, efficienza energetica e innovazione tecnologica, ha tutte le carte in regola per "prendersi" il futuro dell'edilizia. Il "ritorno in auge" di questo materiale può trasformare radicalmente l'edilizia, portando ad un'architettura più sostenibile e duratura. Con l'adozione di tecniche costruttive innovative e l'uso di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, l'edilizia di questo settore può diventare un pilastro del futuro, contribuendo a creare un mondo più verde e sostenibile.