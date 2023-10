I punti deboli delle case

La serenità passa anche per una casa sicura, del resto le nostre abitazioni sono i luoghi dove passiamo buona parte del nostro tempo, dove ritroviamo i nostri cari e dove abbiamo scelto di vivere, possibilmente in tranquillità. Per capire il livello di sicurezza della nostra abitazione è sempre bene valutare quali possano essere i punti deboli come gli accessi più soggetti a possibili intrusioni: giardini, terrazze o balconi e, in caso, installare un sistema di video sorveglianza. Altro punto debole sono le finestre (circa l’80% delle intrusioni in casa avviene da questo passaggio); ci sono poi i cosiddetti "accessi secondari" come i garage. Non sottovalutate mai il contesto in cui abitate: intrattenere buoni rapporti di vicinato potrà risultare molto utile in caso di eventuali pericoli.