Antifurti e sistemi d'allarme: la tecnologia rende sempre più sicure le nostre case

Per evitare furti e intrusioni in casa, sempre più frequenti, si rende quanto mai necessario utilizzare sistemi di sicurezza che siano i più avanzati possibile. Ecco, quindi, venirci in aiuto appositi sensori da posizionare in punti strategici della casa che, rilevando movimenti sospetti, aperture non autorizzate o rottura dei vetri, si confermano ottimi dissuasori per i ladri d'appartamento, soprattutto poi se coadiuvati da un allarme sonoro ad alti decibel. Approfittando del fatto che la quasi totalità delle persone possiede uno smartphone, il consiglio è di optare per un sistema di allarme che consenta l’invio di notifiche istantanee sul cellulare, permettendo così di monitorare la situazione in tempo reale: indubbiamente utile quando si è lontani da casa. Tra i tanti sistemi, quelli wireless sono tra più popolari, forse proprio per la loro facilità e rapidità di installazione, inoltre, in caso di guasto elettrico o di blackout, garantiscono ugualmente il funzionamento e hanno la possibilità di essere integrati con un gran quantitativo di componenti, come sensori o telecamere. Un esempio è il sistema di allarme per la casa senza fili LW-206-EU-4G di LWOHSI: soluzione ottimale per la protezione sia della casa che dell'ufficio. Tra le sue principali caratteristiche c'è la compatibilità con WIFI e SIM (2G, 3G e 5G), che permette di ricevere sia chiamate vocali che SMS. In caso scatti l'allarme, inoltre, è compatibile con l'app SMARTLIFE (sia per Android che per iOS), che consente la gestione dell'intero sistema direttamente dal proprio smartphone. Altro sistema antifurto wireless è il tiiwee A1 Allarme Casa, ideale per proteggere gli appartamenti, soprattutto grazie alla potente sirena (alimentata a batterie di tipo AAA, facili da reperire sul mercato e, soprattutto, di lunga durata) che è in grado di dissuadere i ladri con il suo forte suono, mentre il telecomando consente di attivarla e disattivarla anche attraverso porte e pareti. Punto di forza di questo sistema di allarme e la sua facilità di installazione. Il YISEELE Allarme casa Senza fili è un sistema di sicurezza domestica completo e di semplice installazione, composto, oltre che da una stazione base di allarme, da ben 10 sensori per porte e finestre, un rilevatore di movimento anti-animale domestico e due telecomandi con sirena: la soluzione ideale per proteggere la casa. Una delle principali caratteristiche di questo allarme è la compatibilità con Alexa e Google Assistant. Completo e versatile il AGSHOME Sistema di Allarme Casa Senza Fili si compone, oltre che di una stazione base, di ben 10 sensori. Una delle caratteristiche principali di questo sistema è che, una volta attivato, è possibile ricevere avvisi e notifiche in tempo reale direttamente sullo smartphone. Decisamente funzionale la sirena che, con i suoi ben 120 decibel, contribuisce a scoraggiare eventuali intrusi. Fin qui abbiamo parlato degli indubbi vantaggi di un buon sistema di allarme wireless ma non faremmo un buon lavoro se non mettessimo in guardia contro quelli che possono risultare i punti deboli di questa tipologia di antifurti: in una casa, o in un appartamento di ampia metratura, la copertura del segnale potrebbe risultare problematica se non si ha a disposizione un buon sistema Wi-Fi e, soprattutto, se non si opta per un buon modello di antifurto, il pericolo di essere soggetti al jamming (interferenze create ad hoc con lo scopo di mettere fuori gioco l'impianto) è davvero dietro l'angolo.