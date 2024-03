"Una sfida strategica per il sistema Nazione"

Anche il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami parteciperà oggi con un intervento a QN Distretti. "Il Governo Meloni – dice – riconosce l’importanza strategica della logistica per il sistema Nazione. In particolare, di recente – con l’inserimento nel DL PNRR delle Zone Logistiche Semplificate – si è raggiunto un traguardo molto importante per l’Italia e per la Romagna in particolare, che vedrà il porto di Ravenna fare da perno per la ZLS e coinvolgerà tutto il territorio".