Oradoc, da 30 anni un punto di riferimento per la raschiatura nell’industria cartaria

Da oltre 30 anni Oradoc rappresenta un punto di riferimento per la fornitura di sistemi di raschiatura per l’industria cartaria.

Una storia di eccellenza dedicata alla creazione di nuovi standard: l’azienda, infatti, sviluppa sistemi integrati in grado di soddisfare le mutevoli esigenze dei mercati complessi della carta e del tissue, garantendo così prodotti ad alte prestazioni. Oradoc si rivolge sia ai costruttori di macchinari che direttamente alle cartiere, con un fatturato equamente ripartito tra Italia ed estero e clienti presenti in tutto il mondo. Grazie all’ acquisizione di Mtk, Oradoc ha integrato nel proprio portfolio, prodotti e servizi così come impianti drenanti e sistemi del vuoto, andando così ad estendere ulteriormente la propria presenza nel segmento carta e cartone. Negli ultimi anni Oradoc si è confermata leader nei sistemi di doctoring per l’industria cartaria in molti Paesi del mondo.

La competenza dell’azienda è cresciuta insieme alle partnership con i propri clienti: partendo dall’analisi e dal confronto di diverse richieste, Oradoc ha sviluppato soluzioni tecniche specifiche, ritagliate sulle diverse esigenze produttive e di processo, al fine di fornire ai propri clienti risultati tangibili e misurabili.