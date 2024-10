Maiora e AB Yacht . L’eleganza delle forme. E propulsori di ultima generazione

VIAREGGIO

I marchi Maiora e AB Yachts presenti su mercato nautico da decine di anni hanno avuto una decisiva svolta da quando sono stati acquisiti dal gruppo Nesti, sotto la nuova insegna Next Yacht Group.

Tanto che nel business growth plan (piano di crescita) è previsto un salto quantitativo e qualitativo molto importante, partendo come base dai cinque yacht del 2022 per arrivare ai 20 del 2025. Una delle acquisizioni più importanti, per un valore che si attesta sui quasi 50 milioni di euro, è stata quella della palazzina direzionale ex Perini Navi, con davanti una banchina approdo per diverse unità, sempre in bella mostra come fosse una esposizione permanente, insieme ai capannoni produttivi ex Picchiotti ed ex Perini Navi.

La nuova organizzazione aziendale guarda lontano e sono previste decine e decine di assunzioni dirette e nell’indotto, che rafforzeranno l’intero sistema produttivo. Sarà inoltre creata la nuova mensa aziendale e data nuova efficienza al bacino che riguarda tutta l’area del quartiere Darsena. Con un totale di 21 postazioni tra Viareggio, Massarosa e Massa dedicate all’allestimento e al refit.

Solo per fare alcuni esempi sul piano strettamente nautico, spicca notevolmente Maiora Exuma 36, una evidente fusione di tecnologia, innovazione e vivibilità di bordo. Lo yacht, motorizzato con tre Mtu da 2000 cavalli e propulsione a idrogetto raggiunge i 35 nodi di velocità massima (64 km.ora), performance eccezionale per una barca che stazza 299 tonnellate. Così come il più piccolo (si fa per dire) 30 metri che ha velocità massima di 22 nodi, autonomia di 1.050 miglia a 10 nodi, con 10 ospiti in 5 cabine, e un fly bridge di 120 metri quadrati, il tutto configurabile a scelta dell’armatore. Queste imbarcazioni si distinguono per le soluzioni innovative e per l’area dedicata al fly bridge dove sono presenti inediti spazi, luminosità, vivibilità, versatilità.

L’altro marchio famoso di Next Yacht Group è dedicato agli armatori che vogliono letteralmente volare sull’acqua a bordo di un AB Yachts. Facciamo alcuni esempi che possono rendere l’idea della velocità con cui queste fuoriserie solcano i mari.

Al Salone di Cannes è stato presentato il nuovo AB110 dall’aspetto molto sportivo, con soluzioni davvero uniche per questa classe di barche. Lo yacht ha una lunghezza di 34 metri e riesce a raggiungere i 45 nodi di velocità (83 km.ora), con grande facilità e sicurezza grazie a due stabilizzatori. Si riesce ad andare da Portofino a St.Tropez in due ore. Oppure da Miami a Cap Cays Bahamas in 45 minuti...

Un altro AB Yachts, stavolta di 80 piedi (24 metri) presenta una cucina sul main deck, potendo così allestire ben quattro cabine per armatore e ospiti sul lower deck. E si potrebbero fare altri esempi.

Invece, dal punto di vista dell’innovazione e tra gli obiettivi strategici che Next Yacht Group vuole rimarcare in ogni occasione c’è la sostenibilità, elaborata come un ampio studio che parte dalla sperimentazione di nuove tecnologie per ridurre l’impatto generato da motori e generatori a gasolio, per andare sul massimo efficientamento energetico e curare tutte le attività inerenti materiali sostenibili e riciclabili. Una delle tante sfide che i cantieri nautici, in generale, stanno elaborando, è l’uso di nuove pitture antivegetative a basso contenuto biocida per contenere inquinamenti e per aumentare la sostenibilità ambientale. La nuova stagione dei marchi Maiora e AB Yachts, una delle colonne portanti dell’industria nautica viareggina e del suo distretto è iniziata molto bene, si sta sviluppando come programmato dal gruppo, e ha prospettive a medio lungo termine decisamente interessanti sotto ogni punto di vista.

Walter Strata