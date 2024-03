Il supporto di Bi-Rex per l’innovazione e la trasformazione

È uno degli otto Competence Center nazionali istituiti dal ministero delle Imprese e del Made in Italy nel quadro del piano governativo Industria 4.0, l’unico a guida industriale. Stiamo parlando di BI-REX, un Consorzio pubblico-privato, nato nel 2018 a Bologna, che riunisce in partenariato 60 player tra Università, Centri di ricerca e imprese di eccellenza e ha un focus specializzato sul tema Big Data. BI-REX può offrire supporto strategico alle imprese orientate a innovazione, trasformazione digitale e sostenibilità come spiegherà il suo direttore generale Stefano Cattorini alla nuova tappa del tour QN Distretti in programma oggi.

"BI-REX, come soggetto attuatore del Pnrr – sottolinea Cattorini – rappresenta un esempio virtuoso di come le politiche verso il tessuto industriale possano tradursi concretamente a vantaggio delle imprese, in questo caso per i processi di innovazione tecnologica e trasformazione digitale".

"Il messaggio chiave che il nostro Competence Center vuole veicolare – aggiunge il direttore generale di BI-REX - è che l’industria 4.0 è un processo realmente a portata delle imprese: siamo riusciti a rendere effettivamente concreto questo passaggio, trasferendo aiuti di Stato sotto forma di servizi, competenze, tecnologie e terminando con largo anticipo i fondi assegnati dal MIMIT, con cui stiamo discutendo tempistiche e modalità per ricevere fondi ulteriori per le imprese. Tali iniziative hanno riguardato anche il packaging, comparto che in Emilia Romagna si configura tra i più rilevanti e che ci risulta particolarmente caro".

A.Pe.