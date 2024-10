Giovanna Abbruzzese. La signora dei vetri si racconta: "I nostri prodotti sono unici. Offriamo soluzioni su misura"

VIAREGGIO

Da 37 anni in azienda, prima come impiegata e poi dal 1998 entrando in prima persona nella compagine sociale, Giovanna Abbruzzese è oggi la presidente di Inglas Vetri: "Sì, posso dire di essere stata una delle prime donne ad impegnarmi in un settore come quello del vetro che allora era un campo prevalentemente occupato da uomini. Ma il vetro, in tutte le sue componenti, è il materiale per eccellenza con il quale ci misuriamo ogni giorno, in casa, al lavoro, ovunque, e questa cosa mi ha sempre attratto".

Inglas Vetri lavora molto per il comparto della nautica, e non solo.

"Certamente. Nostre clienti sono molte aziende dello yachting, come Riva, Ferretti, Bluegame, Austin Parker, Next Yacht Group ed altre, per i vetri parabrezza, per oblò, a scafo, a curvatura, per le porte. Abbiamo fornito anche vetrate con effetto tridimensionale, ma anche per docce e idromassaggi, per le navi da crociera di grandi compagnie come Costa, Carnival, Msc. E naturalmente siamo presenti nel civile con i più svariati tipi di vetri per gli arredamenti di interni e negli atelier Cartier, Bottega Veneta e altre ancora. La nostra clientela sa di poter contare su questa azienda perché da cinquant’anni esprimiamo la vera artigianalità. E come noto questa particolarità è sempre più apprezzata".

Ma il mercato del prossimo futuro come si presenta?

"Dopo il periodo Covid nel quale abbiamo avuto molte richieste più del normale, peraltro soddisfatte con tutti i clienti, oggi il lavoro si è riassestato sui livelli standard. Questo grazie alla nostra organizzazione interna, con macchine all’avanguardia, a controllo numerico, in 2 e in 3 D, e altre, che permettono lavorazioni assolutamente confacenti per ogni esigenza o richiesta specifica. Siamo ben consapevoli che la qualità e la disponibilità batte qualsiasi concorrenza, specie se oltre alla tecnica d’avanguardia si mette il “cuore” nel proprio lavoro".

Inglas, che ha sede a Santa Maria a Monte in provincia di Pisa, trasforma il vetro in opere d’arte uniche e funzionali grazie alla sapienza dei suoi mastri vetrai. Così si nota una curiosità particolare, e cioè che dal 1988 sono pionieri un Italia nella creazione di vetri curvi riscaldati per gelaterie e pasticcerie.

Ma tornando al settore nautico, l’azienda è tra le più importanti in Italia per le sue competenze. Il prodotto vetro è richiestissimo a bordo per la sua resistenza alla corrosione, stabilità dimensionale, leggerezza e flessibilità. Le soluzioni costruttive garantiscono la massima sicurezza, prestazioni eccellenti e durata nel tempo, che contribuiscono all’innovazione e alla qualità. Si possono fare vari esempi, come i vetri laterali stratificati e temperati, gli interni yacht in vetro curvo verniciato, il parabrezza curvo, i laterali curvi laminati e temperati chimicamente, che oltre alla resistenza meccanica garantisce un’ottima qualità ottica. Altre particolarità delle lavorazioni riguardano la serigrafia lungo il perimetro che può essere compatta o sfumata, oppure l’uso di particolari componenti che permettono la diminuizione del peso dei vetri.

Walter Strata