Futura Converting. L’avvenire è giovane e colorato di rosa

Un 2024 che chiude con il segno più per Futura Converting, una delle aziende leader di Lucca nel settore della produzione di macchine per la carta, con a capo Fabio Perini, in qualità di presidente e Guido Dellagnelo nelle vesti di Ceo dallo scorso gennaio. Futura si attesta come impresa capace di attualizzare l’eredità di Perini, pioniere del settore, colui che, brevettando il primo macchinario per il taglio automatico della carta ’tissue’, ha rivoluzionato l’industria mondiale del settore cartario.

Oggi Futura Converting continua a crescere secondo quattro linee-guida precise: giovani, sicurezza, innovazione e sostenibilità. Questa, infatti, la visione di Guido Dellagnelo, manager brasiliano, cresciuto accanto a Fabio Perini fin da giovanissimo. E questa è la direzione verso cui si muove Futura. La volontà, racchiusa nel claim ’Futura’ è raggiungere, entro il 2030, il 30% di donne assunte nei vari settori.

Per fare questo è essenziale che Futura – e non solo – si inserisca tra scuola e università, coinvolgendo entrambi nel processo di avviamento dei giovani al lavoro: un impegno che l’azienda conta di portare avanti già a partire dall’inizio del 2025. Una concezione della produzione e della crescita che Futura ha ben presente, con le sue tre divisioni in Italia, Stati Uniti e America Latina, 172 dipendenti (età media di 40 anni) e numerose linee di produzione installate nel mondo, sia lato consumer che professional.