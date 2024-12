Eurovast, uno sguardo da leader. L’innovazione e la sostenibilità per crescere nel segno della qualità

L’innovazione e la sostenibilità sono da sempre i capisaldi per la crescita dell’azienda famigliare EuroVast, con sede a Lucca, e che da oltre trent’anni porta avanti nel rispetto dell’ambiente. Grazie alla collocazione nel territorio lucchese, nel quale la lavorazione della carta ha origini antichissime per merito della ricchezza d’acqua offerta, EuroVast è diventata una delle aziende primarie in Italia nel settore del tissue ed è oggi una realtà leader del comparto cartario lucchese ed italiano, con quasi 300 dipendenti e dieci fra stabilimenti e cartiere.

"Il gruppo – spiega il Ceo di Eurovast, Umberto Romano - nasce e cresce col faro della sostenibilità, in primis quella sociale; ciò si è tramutato nell’azione di rinascita di alcune aziende locali, che grazie a Eurovast son tornate a nuova vita; nel 2024 abbiamo aperto un nuovo stabilimento per il prodotto finito a Pescia (Pistoia), sempre stando attenti all’impatto sull’ambiente: infatti nello stabilimento verrà avviato un impianto di 3 megawatt capace di supportare il totale ciclo produttivo. E – aggiunge anche il ceo di Eurovast – nel 2025 sarà aperto un altro stabilimento di trasformazione, sempre in Italia, con l’obiettivo di una maggior prossimità con i clienti, riducendo in modo sostanzioso i chilometri effettuati con il trasporto su strada e quindi anche le emissioni di Co2".

Dall’azienda fanno sapere che "l’attenzione verso la sostenibilità tridimensionale – ambientale, sociale e finanziaria – è sintetizzata anche nel primo bilancio di sostenibilità pubblicato dall’azienda dove si riassume la “promessa” dell’azienda verso il territorio e la comunità, così come verso il territorio grazie all’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, la virtuosa gestione delle acque reflue e dei rifiuti permettono all’azienda di ridurre il suo impatto sul territorio".

Prosegue Umberto Romano: "Il 98% dei materiali utilizzati da EuroVast sono rinnovabili; tra questi la cellulosa vergine rappresenta il 70 per cento (100mila tonnellate) e l’utilizzo della plastica riciclata nella produzione dei nostri imballi che ci permette di produrre prodotti sostenibili. EuroVast gestisce consapevolmente i propri materiali, privilegiando l’uso di risorse rinnovabili per minimizzare l’impatto ambientale". Il Gruppo EuroVast si distingue come leader nel panorama della produzione di carta tissue, "offrendo un prodotto di qualità e innovativo, e questo anche grazie alla sua esperienza pluriennale nel settore".

L’azienda ha sede a Lucca, nel più grande distretto cartario d’Europa, e il gruppo ha una capacità di produzione distribuita in 5 cartiere, producendo annualmente 150.000 tonnellate di carta, e una capacità di trasformazione distribuita in 5 stabilimenti di converting, di cui tre in Italia, uno a Liverpool (Inghilterra) e uno a Oss (Olanda).

Qualità e innovazione con i marchi del Gruppo: "I prodotti di EuroVast sono progettati per soddisfare le esigenze di igiene e uso domestico dei consumatori e i marchi del Gruppo, tra cui Fior di Carta Lifestyle, Suprema, Buffalo e Bravo, sono rinomati per la loro qualità e praticità, conferendo a EuroVast una solida reputazione come partner affidabile per la grande distribuzione italiana ed europea. La linea Fior di Carta Lifestyle, nasce con lo scopo di realizzare prodotti nuovi e non convenzionali, sia sul piano estetico che su quello funzionale, mentre Fior di Carta Lifestyle è il brand di Tovaglietta".

Suprema, premium brand, con le sue confezioni con il 60% di plastica riciclata, rispetta l’ambiente e propone un prodotto di qualità. La linea di prodotti bobine e asciugatutto Buffalo è dedicata alla pulizia della casa, l’hobbistica e la cura del giardino. Bravo, infine, è il marchio storico del gruppo, risponde con semplicità ed efficacia alle esigenze di una vasta clientela.