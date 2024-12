Distretto cartario: quale futuro?. Istituzioni e imprese a confronto

Con l’iniziativa di QN Distretti ’Le sfide dei territori e dei distretti italiani: QN incontra i protagonisti delle filiere’, oggi a Lucca nella sede di Confindustria Toscana Nord, il mondo della carta si interroga sulle strategie e le prospettive future del comparto. Il settore è tra quelli maggiormente energivori. Il confronto di oggi si presenta ricco di spunti per capire come incidere sulle politiche e calmierare i costi che pesano, sull’industria cartaria, tra il 30 e il 40%.

Il convegno, realizzato con il sostegno di Simest e Sofidel in collaborazione con Confindustria Toscana Nord, si apre alle 17.30 con l’introduzione di Cristina Privitera, vicedirettrice di QN La Nazione. I lavori proseguono con i saluti di Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, Marcello Pierucci, presidente Provincia di Lucca e Paola Granucci, assessora alle attività produttive del Comune di Lucca.

Il primo momento di approfondimento è il panel di apertura dal titolo ’Il distretto della carta di Lucca, eccellenza italiana nel mondo: competitività globale, come espandere i confini del distretto della carta’. Il dibattito vede la partecipazione di autorevoli esperti del settore, tra cui Giorgio Bartoli, componente Consiglio di Presidenza Confindustria Toscana Nord; Nicola Lattanzi, professore Ordinario di Strategia e Management per i Sistemi Complessi presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca, che propone un focus sulle strategie di gestione e posizionamento del distretto; Gian Luca Magrì, Corporate Finance Associate Istruttoria Export di Simest, approfondisce le opportunità di finanziamento per l’internazionalizzazione delle imprese; Daniele Matteini, presidente di Confindustria Toscana Nord, porta la voce degli imprenditori locali. Il confronto è moderato da Francesco Meucci, responsabile di QN La Nazione Lucca.

A seguire, il secondo panel dal titolo ’Sostenibilità ambientale ed economia circolare: sfide energetiche e transizione verde nel distretto cartario’. La parola a Gabriele Adamo, Energy & Public Affairs Manager PLD Italy di Essity e Riccardo Balducci, Group Sustainability Director di Sofidel. Per Simest Giulia Raucci, Corporate Finance Senior Specialist Istruttoria Finanza Agevolata Centro-Sud e Francesca Stigliano, Corporate Finance Senior Specialist Istruttoria Finanza Agevolata Nord, spiegano come le aziende possono beneficiare di strumenti di supporto finanziario per affrontare la transizione verde. A seguire l’intervento di Eleonora Rizzuto, presidente di Aisec e Coordinatrice del gruppo di lavoro ASviS sul Goal 12 ’Consumo e produzione responsabili’ e Antonio Sileo, Direttore Area Sostenibilità

presso I-Com. A moderare la discussione è Guglielmo Vezzosi giornalista di QN La Nazione.