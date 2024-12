“Decivisi i percorsi formativi mirati“

“I dati di novembre confermano un quadro complesso per il mercato del lavoro nelle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa”.

Lo sottolinea Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest (province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa).

“Il calo della domanda di lavoro – aggiunge Tambruni – unito a un persistente ‘mismatch’ tra le esigenze delle imprese e l’offerta di competenze, rende urgente dotare il territorio di strumenti per ridurre questo divario, puntando in particolare sui giovani“.

Secondo il presidente dell’ente camerale, per questo motivo, “promuoviamo percorsi formativi mirati, come i Pcto tematici nei settori strategici della meccatronica, del turismo, della moda e dell’agroalimentare“.

“ Inoltre – va ancora avanti Tamburini – sosteniamo percorsi finalizzati allo sviluppo di competenze in contesti non formali e informali, con particolare attenzione a quelli che consentano agli studenti di ottenere una certificazione di parte terza offrendo alle imprese contributi fino a 5mila euro per le spese di tutoraggio. Il nostro obiettivo è quello di rafforzare il legame tra istruzione e mondo produttivo, creando un circolo virtuoso che generi vantaggi per entrambe le parti.”