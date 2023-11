"Calzature e pelletteria. Siamo al top in tutta Italia"

Valore all’eccellenza di un territorio, alla grande capacità di fare impresa e a un approccio sempre creativo rispetto i vari modelli di business in cui le imprese artigiane sono vere protagoniste. Paolo Silenzi, presidente CNA Marche mette in evidenza l’importanza di questo settore per tutta l’economia marchigiana.

"L’iniziativa di Quotidiano Nazionale – afferma – è di grande interesse in una regione come le Marche, dove il sistema moda rappresenta da sempre una eccellenza. Insieme al Veneto, siamo la regione più artigiana e manifatturiera d’Italia. In questo contesto primeggia il distretto calzaturiero del fermano - maceratese. Su 4.840 imprese del sistema moda ben 2.848 sono di calzature e pelletteria. Di queste 2.619 si concentrano nel distretto tra Macerata e Fermo con 20.282 addetti e un export di 1,8 miliardi di euro, in crescita del 15 per cento nel primo semestre di quest’anno. Un comparto di grande rilievo per il Made in Italy – conclude lo stesso presidente regionale di CNA – che merita tutta l’attenzione che gli dedica l’incontro di QN".