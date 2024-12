Brand per ogni esigenza e utilità

L’azienda EuroVast con sede a Lucca ha nel proprio carnet una serie di prodotti progettati per soddisfare le esigenze di igiene e uso domestico dei consumatori. Molto conosciuti i marchi del Gruppo, tra cui Fior di Carta Lifestyle, Suprema, Buffalo e Bravo, sono rinomati per la loro qualità e praticità, conferendo a EuroVast una solida reputazione come partner affidabile per la grande distribuzione italiana ed europea.

La linea Fior di Carta Lifestyle, nasce con lo scopo di realizzare prodotti nuovi e non convenzionali, sia sul piano estetico che su quello funzionale, mentre Fior di Carta Lifestyle è il brand di Tovaglietta.