Aeroporto Marconi sempre più strategico per merci e passeggeri

"Per il quinquennio 2023-2027, Aeroporto di Bologna ha dato il via a un piano di Investimenti da 216 milioni di euro, di cui circa 30 milioni già spesi nel corso del 2023". Così Enrico Postacchini, Presidente Aeroporto Marconi di Bologna, anch’egli presente oggi all’incontro promosso da QN. "Il piano degli investimenti – afferma Postacchini – include importanti lavori di sviluppo infrastrutturale per migliorare la gestione di alcune aree del Terminal, a supporto del traffico passeggeri e merci; interventi per la sostenibilità, necessari a compensare gli impatti operativi dell’aeroporto sull’ambiente e a raggiungere gli impegni di carbon neutrality al 2030; interventi di innovazione tecnologica e di processo, volti a creare un aeroporto smart e digitale, identificando soluzioni concrete per migliorare la customer experience e sviluppando strumenti a supporto del business e di un’organizzazione agile".

"Il nostro obiettivo – continua Postacchini – è quello di offrire alla città un aeroporto sempre più funzionale e sostenibile, capace di svolgere al meglio il proprio ruolo di porta di accesso al territorio e di moderno ed efficiente punto di partenza di persone e merci. Il Marconi si consolida come terzo aeroporto italiano per volumi di cargo, dopo Malpensa e Fiumicino. È un bacino di smistamento merci appetibile e molto efficiente per i distretti che abbiamo in regione e non solo. Per questo – conclude il presidente Postacchini – il comparto cargo rimarrà sempre su volumi di grande soddisfazione".