"A Viareggio un porto moderno e inclusivo"

Un porto turistico inclusivo. È il focus del Comune di Viareggio rispetto alle infrastrutture e ai servizi per il diportismo. L’approdo della Madonnina – ritrovato e rinnovato – con i suoi oltre 500 posti barca, spazio per la nautica sociale, ormeggi gratuiti per le associazioni del terzo settore, è il fiore all’occhiello del porto turistico, oggetto negli ultimi anni di importanti lavori di ristrutturazione tutt’ora in atto. Un piano di investimenti di oltre 10 milioni di euro che trasformerà "l’approdo di Viareggio in uno dei più belli e moderni del Mediterraneo". Ne è convinto il sindaco Giorgio Del Ghingaro (nella foto). "Abbiamo voluto un porto inclusivo – sottolinea –, in cui le persone in sedia a rotelle possono accedervi senza alcun ostacolo. Ma non solo: qui un diportista diversamente abile, può muoversi in autonomia. Un risultato importante, che pone il porto di Viareggio ai primi posti tra quelli accessibili in Italia". La crescita fa rima con il rispetto del Pianeta. "A giugno 2021 – chiude il sindaco – è stato istallato un impianto Seabin, un cestino che galleggiando a pelo d’acqua, cattura i rifiuti, dai più grandi fino alle microplastiche, mentre una piccola pompa espelle l’acqua filtrata".