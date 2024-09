La ‘Baracca’ torna a casa. Grande festa al Testoni

Casa dolce casa. ’La Baracca’ ritorna nel suo Teatro Testoni, dopo due anni di lavori che hanno spostato la programmazione in diversi spazi della città. Assieme alla riqualificazione della sala, è stato completato anche il restyling interno, con la creazione di quattro nuovi spazi: una sala mostre, un bookshop, un centro di documentazione sul teatro per l’infanzia e l’adolescenza e tre salette destinate alla lettura e ai giochi. Sono 81 gli spettacoli ospitati nel cartellone della nuova stagione, dal claim ‘Le storie tornano al Teatro Testoni Ragazzi’. La programmazione parte con la Grande festa di apertura... alla scoperta degli spazi del teatro!, un ciclo di eventi, da domani al 18 ottobre, che a una selezione di spettacoli unisce le visite guidate, una mostra, dei laboratori, presentazioni di libri e incontri.

Il primo evento sarà Intrecci. Una storia per ritornare, nuova produzione de ‘La Baracca’ in scena domani e domenica. Una performance surreale e leggera alla ricerca di cosa serve davvero per riaprire un teatro. La compagnia Piccoli Idilli, impegnata a valorizzare la cultura africana attraverso spettacoli dal vivo, porterà in scena Kanu l’8 dicembre. Per quanto riguarda la danza, da segnalare PerAria (9 febbraio) dei Sosta Palmizi. Uno spettacolo che conduce in un mondo dove la logica degli adulti diventa sempre più rarefatta e lascia spazio allo stupore. Al confine tra teatro di figura e danza c’è Felicia (2 febbraio), di Quintoequilibrio, la storia di un problema che si risolve con un incontro. Anche Paloma, ballata controtempo (6 novembre) di Factory Compagnia Transadriatica si avvale del teatro di figura per raccontare una storia commovente sul tempo che passa.

A dicembre tornerà in scena una storica produzione della compagnia che unisce teatro e musica dal vivo, Iris (13 dicembre). Il riallestimento dello spettacolo celebra la conclusione del progetto triennale Maestre e maestri dedicato al pedagogista Alberto Manzi. Novità di quest’anno è la programmazione infrasettimanale dedicata alla fascia d’età 1-4 anni. Quattro spettacoli de La Baracca dedicati ai piccolissimi, in scena il giovedì da gennaio a maggio: Abaco; Sogno d’aria; ll coccodrillo e l’elefante; Circo Baracca. Proseguono anche Arte e Salute Ragazzi e il Teatro Arcobaleno, progetto sulle differenze di genere e di orientamento sessuale.

Tra le nuove produzioni de La Baracca c’è Cinerentola (debutto 25 ottobre), un racconto dell’incontro tra teatro e cinema; La notte più lunga, il 22 dicembre, una sperimentazione sull’intreccio di diversi linguaggi artistici; La pappa del Panda (17 gennaio) e A un metro da te (23 gennaio). Mentre dalla relazione con Bologna Festival nasce Vivaldi e le Fantastiche Quattro, che debutta il primo dicembre. E dall’incontro con Teatro Evento prende vita Che giorno è? Calendario civile per ricordare e non dimenticare (debutto il 18 febbraio). Visioni di futuro, visioni di teatro... festival internazionale di arti performative e cultura per la prima infanzia tornerà dal 7 al 17 marzo. Mentre per chi ha tra gli 11 e i 20 anni a maggio ci sarà Atmosferico. Il tempo che ho dentro, tre giornate dedicate all’adolescenza.

Amalia Apicella