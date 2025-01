La scienza dà ragione alla teoria di TikTok: l’amore rende pelle e capelli più sani (e belli)

I capelli sono uno specchio del nostro stato d’animo. Stress e traumi possono renderli spenti o addirittura accelerarne la caduta, mentre innamorarsi li rende più sani e lucenti. Questo fenomeno, recentemente rilanciato dalla #HairTheory su TikTok, è ispirato al personaggio di Andie, interpretato da Kate Hudson nel film cult ‘Come farsi lasciare in 10 giorni’. E subito è diventato virale tra la Gen Z.

Il regista Donald Petrie usa l'hairstyling di Andie per raccontare il suo viaggio emotivo: una chioma liscia e disciplinata nel periodo in cui è diffidente verso l'amore, e onde naturali e pelle di seta quando si lascia andare ai propri sentimenti. L’attrice, dal canto suo, ha confermato che si è trattato di una specifica scelta artistica, con un significato ben preciso.

L’amore è un elisir

L’innamoramento non è solo una questione di farfalle nello stomaco, ma rappresenta anche un elisir di bellezza per pelle e capelli. Le trasformazioni estetiche del nostro corpo quando siamo innamorati non sono solo frutto di suggestione. A supportare questa connessione arriva persino la scienza. È vero, infatti, che quando ci si innamora si scatena una cascata di ormoni benefici. La dopamina, associata al piacere e alla motivazione, aumenta la circolazione sanguigna, dando alla pelle una luminosità naturale e riducendo lo stress ossidativo. La serotonina, l’ormone del buon umore, abbassa i livelli di ansia e contribuisce al benessere generale. L’ossitocina riduce lo stress e rafforza i capelli, rendendoli più folti e lucenti. L'effetto combinato di queste sostanze crea una sorta di trattamento estetico naturale che si riverbera su pelle e capelli, visibili indicatori del nostro stato di benessere emotivo, nel bene e nel male. Ha spiegato María Gómez-Escalonilla Borrell, psicologa della salute: «Ciò che viviamo a livello emotivo si manifesta visibilmente nel nostro corpo».

Quando l’effetto svanisce

Come ogni reazione chimica, anche quella legata all’innamoramento ha una durata limitata. Secondo gli esperti, il picco di ormoni come dopamina e serotonina si verifica nella fase iniziale dell’innamoramento, ma diminuisce man mano che la relazione si stabilizza. Questo non significa che l’amore finisca: anzi, nella fase successiva, caratterizzata dall’aumento di ossitocina, i capelli possono rimanere forti e sani grazie a un senso di sicurezza emotiva. Quando poi ci disamoriamo o affrontiamo una delusione, i livelli di dopamina e serotonina si abbassano, mentre lo stress può aumentare. E ciò si riflette su pelle e capelli, che possono apparire meno luminosi e più fragili.