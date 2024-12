Cosa significano i brufoli per la medicina cinese?

Capita spesso di notare che un brufolo tenda a comparire puntualmente nello stesso punto del viso, trasformandosi in un fastidioso problema ricorrente. Questa manifestazione non è casuale: la posizione del foruncolo può offrire indicazioni sulla sua causa, secondo la cosiddetta mappa dei brufoli sul viso. L’analisi dei segni del viso per comprendere lo stato di salute è una pratica antica, sviluppata soprattutto dalla medicina tradizionale cinese. Secondo questa disciplina, ogni area del nostro volto riflette il funzionamento di specifici organi interni. Un’osservazione attenta e consapevole permette di individuare segnali precoci di eventuali squilibri.

Mappa dei brufoli

La mappatura dei brufoli, dunque, si basa sulla relazione tra zone del viso e organi interni, come suggerito dall’antica tradizione medica cinese. Ecco alcune delle correlazioni più comuni. I foruncoli nella zona della fronte potrebbero indicare problemi al sistema digestivo o alla vescica, spesso legati a un consumo eccessivo di zuccheri, grassi o farine. In questi casi sarebbe opportuno aumentare l’assunzione di acqua e ridurre bevande gassate, tè, caffè e alimenti grassi.

La presenza di brufoli tra le sopracciglia potrebbe essere associata al fegato, potenzialmente sovraccaricato da alcolici o farmaci. Sempre nella medicina cinese, il naso è collegato a cuore e polmoni. I foruncoli in questa zona possono indicare ipertensione o colesterolo alto. Può essere utile ridurre carne rossa e spezie e aumentare il consumo di frutta e verdura. Le guance rappresentano i polmoni: arrossamenti, secchezza o acne in quest’area potrebbero segnalare difficoltà respiratorie. Il mento è legato a squilibri ormonali; in questa parte del viso, infatti, i foruncoli compaiono a molte ragazze e donne in prossimità del ciclo mestruale.

Le escrescenze rosse che occasionalmente spuntano lungo il contorno labbra, invece, possono essere il segnale di piccoli problemi intestinali. Una dieta ricca di fibre, frutta e verdura potrebbe contribuire a migliorare la situazione.

Altri segnali

Oltre ai brufoli e ai sintomi di un’infiammazione, sul viso possono esserci altre manifestazioni somatiche che, ugualmente, potrebbero indicare qualche criticità. Il contorno occhi riflette lo stato dei reni; gonfiori o macchie bluastre in questa parte possono essere il sintomo di uno stato di affaticamento o accumulo di tossine. Macchie scure o edemi possono rivelare che un’infiammazione si avvia verso una fase cronica. Macchie pigmentate, rughe profonde, cicatrici o aree infossate possono essere la spia di una funzionalità ridotta di un organo o un rischio di patologie più gravi. Di fronte a questi campanelli d’allarme, prima di qualunque altra iniziativa, occorre sentire il parere di un esperto serio e qualificato.